به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،حزب الله تاکید کرد : سخنانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برگیرنده هیچ تغییر واقعی در موضع آمریکا نیست.
حسن فضل الله از اعضای حزب الله در این باره گفت : آنچه ما از اوباما شنیدیم،یک خطابه انشائی بود که در محتوای خود هیچ مواضع متحول شده را در بر نمی گیرد.
وی افزود : ما هیچ تغییر واقعی در موضع دولت آمریکا صرف نظر از لحن سخنان اوباما مشاهده نکردیم.
فضل الله خاطر نشان کرد : جهان اسلام و اعراب به موعظه نیاز ندارند،بلکه به اقدامات عملی و تغییر بنیادین در مواضع آمریکا که از مسئله فلسطین آغاز شود،نیازمند هستند.
عضو حزب الله گفت : مشکل مسلمانان با سیاست آمریکا،حمایت این کشور از تجاوزگری اسرائیل به منطقه و به ویژه به ملتهای فلسطین و لبنان و تداوم اشغال عراق،افغانستان و دخالت در امور لبنان توسط واشنگتن است.
فضل الله افزود : آنچه اوباما درباره مشکلات و چالشها از جمله شکافها میان طوایف و مذاهب در جهان اسلام مطرح کرد،نتیجه طرحها و سیاستهای جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا و همچنین حمایت این کشور از رژیمهای دیکتاتوری و جلوگیری از تصمیم ملتهای عربی و اسلامی برای تعیین سرنوشت خود و انتخاب نظامهای دموکراتیک است.
وی گفت : خشونتی که اوباما از آن سخن گفت توسط اسرائیل و ارتش اشغالگر آمریکا صورت می گیرد؛در حالی که جنبشهای مقاومت فقط از ملتهای خود دفاع می کنند.
حزب الله تاکید کرد:
مشکلات مسلمانان نتیجه سیاستهای آمریکاست/سخنان اوباما بیانگر تغییر نبود
حزب الله لبنان در واکنش به سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جهان اسلام در قاهره تاکید کرد هیچ تغییر عملی در سیاستهای آمریکا ایجاد نشده و تمام مشکلات منطقه نتیجه سیاستهای و طرحهای مداخله جویانه کاخ سفید است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،حزب الله تاکید کرد : سخنانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برگیرنده هیچ تغییر واقعی در موضع آمریکا نیست.
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