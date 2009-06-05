مشکلات مسلمانان نتیجه سیاستهای آمریکاست/سخنان اوباما بیانگر تغییر نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،حزب الله تاکید کرد : سخنانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برگیرنده هیچ تغییر واقعی در موضع آمریکا نیست.



حسن فضل الله از اعضای حزب الله در این باره گفت : آنچه ما از اوباما شنیدیم،یک خطابه انشائی بود که در محتوای خود هیچ مواضع متحول شده را در بر نمی گیرد.



وی افزود : ما هیچ تغییر واقعی در موضع دولت آمریکا صرف نظر از لحن سخنان اوباما مشاهده نکردیم.



فضل الله خاطر نشان کرد : جهان اسلام و اعراب به موعظه نیاز ندارند،بلکه به اقدامات عملی و تغییر بنیادین در مواضع آمریکا که از مسئله فلسطین آغاز شود،نیازمند هستند.



عضو حزب الله گفت : مشکل مسلمانان با سیاست آمریکا،حمایت این کشور از تجاوزگری اسرائیل به منطقه و به ویژه به ملتهای فلسطین و لبنان و تداوم اشغال عراق،افغانستان و دخالت در امور لبنان توسط واشنگتن است.



فضل الله افزود : آنچه اوباما درباره مشکلات و چالشها از جمله شکافها میان طوایف و مذاهب در جهان اسلام مطرح کرد،نتیجه طرحها و سیاستهای جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا و همچنین حمایت این کشور از رژیمهای دیکتاتوری و جلوگیری از تصمیم ملتهای عربی و اسلامی برای تعیین سرنوشت خود و انتخاب نظامهای دموکراتیک است.



وی گفت : خشونتی که اوباما از آن سخن گفت توسط اسرائیل و ارتش اشغالگر آمریکا صورت می گیرد؛در حالی که جنبشهای مقاومت فقط از ملتهای خود دفاع می کنند.