تاکید اوباما و مرکل بر ادامه همکاری درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت : آلمان متحد شاخص و دوست آمریکاست و دو طرف به همکاری ها در زمینه های گوناگون ادامه خواهند داد.

وی، مناقشه خاورمیانه، موضوع ایران و تغییرات محیطی را از جمله مسائل مورد همکاری بین آلمان و آمریکا اعلام کرد.

اوباما، شایعات درباره اختلاف نظر شخصی خود با مرکل را رد و دلیل کوتاه بودن اقامت خود در آلمان را گرفتاری کاری زیاد عنوان کرد.

مرکل نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر تداوم همکاری های واشنگتن و بن در زمینه مسائلی مانند روند صلح خاورمیانه و ایران تاکید کرد.

رئیس جمهوری آمریکا عصر روز گذشته وارد شهر شرقی درسدن شد. این دومین سفر اوباما به آلمان پس از راهیابی به کاخ سفید است؛ اوباما پیش از این در ماه آوریل، از شهر بادن بادن واقع در جنوب غربی آلمان برای شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) دیدار کرده بود.

باراک اوباما پیش از سفر به اروپا، از کشورهای عربستان و مصر دیدار کرده بود.