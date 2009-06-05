هواداران احمدی نژاد مراقبت نمایند هیچگونه درگیری ایجاد نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی دکتر احمدی نژاد سه اطلاعیه جداگانه به صورت همزمان و به امضای مجتبی ثمره هاشمی رئیس این ستاد منتشر کرد.

متن یکی از اطلاعیه ها به این شرح است: حسب بعضی از گزارشات طرفداران یکی از نامزدها با حضور در خیابانها در موارد متعددی تلاش کرده اند درگیریهایی ایجاد و فضا را متشنج کنند. مجموعه اقدامات مزبور حاکی از سیاست ایجاد درگیری است. لذا از همه حامیان جناب آقای دکتر احمدی نژاد تقاضا دارد ضمن هوشیاری مراقبت نمایند هیچگونه درگیری ایجاد نشود و در مواجهه با تندیها و تحریکات خونسردی خود را کاملاً حفظ نمایند و فقط از طریق مراجع مربوط در موارد ضروری پیگیری بنمایند.



بنابر این گزارش متن اطلاعیه دوم نیز بدین شرح است: به اطلاع مردم شریف ایران می رساند حسب اطلاع برخی از افراد و یا حامیان ستادهای بعضی از نامزدها دست به انتشار تصاویری زده اند که خلاف قانون، عرف و خارج از اخلاق اسلامی است. انتشار تصاویر مزبور بخشی از اقدامات روانی تخریبی علیه ستادهای مردمی جناب آقای دکتر احمدی نژاد است که این روزها بی محابا تداوم یافته است و محکوم می گردد.



متن اطلاعیه سوم نیز بدین قرار است: ملاحظه می گردد عده ای از گروههای مردمی نسبت به نصب بنرهای مختلفی در حمایت از جناب آقای دکتر احمـدی نژاد اقدام می کنند. ضمن تشکر و قدردانی درخواست دارد مراقبت نمایند که نصب بنرها و پلاکاردها با رعایت قانون و در جلوی ستادها امکانپذیر است و لذا در مواردی که احیاناً قانون رعایت نشده باشد بنرها را جمع آوری نمایند.