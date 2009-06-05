درخواست مجوز برگزاری همایش انتخاباتی در میدان آزادی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد امام در یک نشست خبری درباره همایش «موج سبز آزادی» و لغو این مراسم توضیح داد: ما از آغاز تبلیغات رسمی کاندیداهای ریاست جمهوری و حتی پیش از آن درخواستهایی را برای برگزاری همایش در ورزشگاه آزادی داشتیم که با توجه به رایزنیها و مکاتبات ما با فرمانداری تهران و مسوولان مجموعه ورزشی آزادی نهایتا تاریخ 17 خرداد به فرمانداری اعلام شد. قراردادی هم از سوی مجموعه ورزشی آزادی به ما ارسال شد که بر اساس آن مبلغ اجاره مکان را هم پرداخت کردیم.
وی افزود: پیش از آن ما به اماکن زیادی از استادیومهای پاس، راهآهن، کوی دانشگاه، شهید شیرودی و استقلال جنوب مراجعه کردیم اما شاهد اعمال محدودیتهایی برای برگزاری همایش بودیم. در ادامه این مذاکرات با موافقتهای مجموعه ورزشی آزادی روبهرو شدیم و هماهنگی و مکاتبات لازم انجام شد تا اینکه فرمانداری بلامانع بودن برگزاری این همایش را به ما اعلام کرد اما متاسفانه تا این لحظه هنوز قرارداد نهایی به ما ارایه نشده است.
رئیس ستاد انتخاباتی تهران بزرگ موسوی با بیان این اعتقاد که " مجموعه ورزشی آزادی برای عدم برگزاری همایش "موج سبز آزادی" تحت فشار بود" اظهار کرد: آنها عنوان کردهاند که با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال ایران و امارات در روز 20 خرداد قرار است ورزشگاه به فیفا تحویل شود ؛ در حالی که طبق آییننامه فیفا، 48 ساعت پیش از برگزاری مسابقه فوتبال، ورزشگاه باید تحویل فیفا شود.
وی با انتقاد از آنچه " جمعآوری اقلام تبلیغاتی میرحسین موسوی در سطح تهران عنوان کرد" گفت: شاهدیم که برخی اقلام تبلیغاتی کاندیدای دیگر خلاف قانون در سطح شهر وجود دارد ولی تاکنون در اینباره رسیدگی نشده است. همچنین در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برخی افراد مانع ورود کسانی میشدند که نماد سبز با خود داشتند و این نمادها جمعآوری شد اما تمام اقلام تبلیغاتی آن کاندیدا در مجموعه حرم کاملا مشهود بود.
وی ابراز عقیده کرد: در این انتخابات محدودیتهای غیرقانونی برای ما اعمال میشود. عدهای به دنبال دلسرد کردن مردم با رفتارهای خود هستند و فعالان ستادهای ما مضروب میشوند. ما شرمندهایم که اعلام کنیم شاهد چنین برخوردهایی هستیم؛ عدهای نمیخواهند مردم برای حق طبیعی خود آزادانه انتخاب کنند.
جواد امام گفت: اگر اجازه برگزاری این مراسم در ورزشگاه آزادی به ما داده نمیشود، مسوولان سیاسی انتظامی تهران باید اجازه برگزاری همایشی را در میدان آزادی به ما بدهند تا حامیان آقای موسوی و فعالان ستادهای ایشان در آنجا دور هم جمع شوند.
وی اظهار کرد: ظاهرا به دلیل اینکه تصور نمیشد همایش دوم خرداد در استادیوم آزادی اینقدر مورد استقبال قرار گیرد، اما برخلاف آنچه تصور میشد، جمع زیادی در این همایش حضور پیدا کردند، امروز هم میخواهند نگذارند این استقبال انعکاس لازم را پیدا کند.
وی در پایان گفت : متاسفانه امروز مواجه با این شدیم که حتی به حامیان آقای موسوی که نشان سبز داشتند اجازهی ورود به محوطه نماز جمعه داده نشد. در کجای رفتار اخلاقی، اسلامی و انسانی آمده کسی که شال، پیراهن یا دستبند سبز دارد اجازه حضور در نماز جمعه ندارد؟ آنوقت ما رامتهم به بیدینی میکنند.
علی تاجرنیا دبیر همایش 100 هزار نفری آزادی نیز اظهار داشت : بحث تحویل زمین فوتبال 48 ساعت پیش از بازی جزو آییننامههای فیفا و AFC است و امر جدیدی به شمار نمیرود. روابط عمومی مجموعه آزادی تحت فشار این اطلاعیه را صادر کرده؛ چراکه آنها شهامت برخورد را ندارند. این مسابقه فوتبال ایران و امارات بعدازظهر چهارشنبه 20 خرداد برگزار میشود و طبق قوانین، زمین مسابقه 48 ساعت قبل یعنی بعدازظهر 18 خرداد باید تحویل مسوولان فیفا شود.
مسئول ساماندهی کمیته صیانت از آرا در ستاد تهران بزرگ موسوی گفت: متاسفانه شاهد مانعتراشیهایی در وجوه مختلف از جمله حضور نمایندگان نامزدها برای حضور در پای صندوقها هستیم؛ از جمله اینکه فرمانداری تهران به طور غیررسمی درخواست کرده مشخصات نمایندگان کاندیداها باید در سیدیها درج شود و 24 ساعته تحویل شود و 25 مشخصه را درخواست کردهاند؛ در حالی که آنها موظفند نمایندگان نامزدها را بپذیرند.
وی اظهار کرد: ما شاهد برخی اظهاراتی بودیم که ممکن است عدهای را به عنوان نمایندگان نامزدها نپذیرند. طبعا احراز صلاحیت این افراد ربطی به فرمانداری ندارد و این مسئله در ادوار گذشته به هیچ عنوان مطرح نبوده است. همچنین آنها تعیین شعب اخذ رای را جزو مسوولیتهایشان میدانند. به هر حال ما در تلاش هستیم کلیه شرایط را برای حضور نمایندگان نامزدها در پای صندوقهای رای فراهم کنیم.
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