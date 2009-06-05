سیاست ایران مبتنی بر برقراری روابط حسنه با کشورهای عربی و اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،"حسن کاظمی قمی" در گفتگو با پایگاه خبری "نون" عراق در کربلای معلی گفت : آمریکا حتی اگر بخواهد حالتی از رعب و وحشت از ایران در نزد دیگران ایجاد کند،قادر به این کار نخواهد بود.



کاظمی قمی خاطر نشان کرد : سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اساس برقراری روابط حسنه با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اسلامی و عربی است.



وی افزود : بر این اساس،جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به همکاری منطقه ای و همچنین همکاری در زمینه اقتصادی و امنیتی تلاش می کند و ما بر این باوریم که برقراری امنیت در منطقه تنها به دست کشورهای منطقه امکان دارد.



کاظمی قمی در واکنش به سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای عربستان و مصر گفت : سفر رئیس جمهوری آمریکا به برخی کشورهای منطقه،با توجه به سیاستی که این کشورها را به یکدیگر مرتبط می کند،عادی است .



وی با اشاره به مداخله آمریکا در مسائل منطقه ای تاکید کرد : اگر آمریکا می خواهد روابط حسنه ای با دیگران داشته باشد،باید رویکرد خود را در قبال آنها تغییر دهد و تا زمانی که آمریکا به منافع ملتهای منطقه و همچنین مسائل فلسطین،لبنان و عراق توجه نکند،قطعا سیاست این کشور با چالشهای بزرگی روبرو است و امیدواریم دولت جدید که شعار تغییر را مطرح کرد،این شعار را عملی کند.