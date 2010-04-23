دولت بلژیک سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی خروج حزب لیبرال "فلمیش" از ائتلاف پنج ماهه دولت بلژیک، "ایو لترمه" نخست وزیر این کشور استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد و معلوم نیست که پادشاه استعفای نخست وزیر را بپذیرد.

در همین حال پادشاه بلژیک گفته که ایجاد یک تحول سیاسی بر موقعیت این کشور در اتحادیه اروپا، اقتصاد بلژیک و رفاه اجتماعی شهروندان تاثیر می گذارد.

در صورتی که لترمه حاضر به ادامه فعالیت خود به عنوان نخست وزیر بلژیک نشود، پارلمان منحل شده و طی 40 روز انتخابات در این کشور برگزار می شود.

پس از آنکه "هرمان وان رامپوی" نخست وزیر بلژیک سمت خود را برای فعالیت در اتحادیه اروپا ترک کرد، لترمه نوامبر گذشته برای دومین بار به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. هرمان وان رامپوی نخست وزیر اسبق 62 ساله بلژیک از ژانویه سال 2010 فعالیت خود را به عنوان نخستین رئیس اتحادیه اروپا آغاز کرده و دوره ریاست وی دو سال و نیم خواهد بود.