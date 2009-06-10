بیش از 40 درصد کودکان بزهکار کانون خانواده های نابسامان دارند

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: درصدی از کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت فاقد سرپرست بوده و یا خانواده های صالح ندارند.

به گفته مسئولان کانون اصلاح و تربیت ، از بین نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت 45 درصد دارای خانواده های نابسامان، 28 درصد دارای تجربه سوء رفتار در خانواده، 25 درصد دارای خانواده های درگیر با جرائم و 23 درصد دارای خانواده های با سابقه زندان هستند .

مدیر کانون اصلاح و تربیت در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : جدایی والدین و همچنین ناهنجاری در میان خانواده های کودکان باعث شده تا درصدی از نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون از توجه و محبت والدین خود محروم باشند.

محسنی ، تعیین والدین معنوی برای کودکان بزهکار فاقد سرپرست را از جمله برنامه های کانون اصلاح و تربیت عنوان کرد و افزود: طور حتم وجود کاستیهایی در جامعه باعث شده که این نوجوانان مرتکب جرم شوند. بنابراین باید به فکر این قشر باشیم تا بتوانیم از طریق اجرای طرحهایی همچون نذر فرهنگی و تعیین والدین معنوی، باعث برگشت این قشر به جامعه شویم.

مدیر کانون اصلاح و تربیت ، با اشاره به نگهداری 300 کودک و نوجوان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت گفت : اغلب کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت پسران هستند و فقط 30 دختر بزهکار در این کانون نگهداری می شوند.

به گفته محسنی ، سرقت ، ضرب و جرح و مواد مخدر همچنان جزء بیشترین جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار است.