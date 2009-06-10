کتاب استان شناسی در 6 استان کشور در حال تالیف است

حجت السلام و المسلمین علی ذو علم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه کتاب استان شناسی جایگزین کتاب جغرافیای استان در سال دوم متوسطه شده و کتاب جغرافیای عمومی در این پایه همچون سابق تدریس می شود، افزود: هم اکنون استانهای تهران و شهرستانهای تهران، فارس، کردستان، گیلان و اصفهان در حال تدوین این کتاب هستند.

پیش از این در کتاب جغرافیای استان که در سال دوم متوسطه تدریس می شد تنها جغرافیای استان معرفی می شد و درباره تاریخ و میراث فرهنگی هیچ درسی نداشت.

مدیر کل برنامه‌ریزی‌ و تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه کتاب استان شناسی در هر استان به صورت جداگانه تالیف می شود، گفت: قصد داریم با این درس دانش آموزان را با پیشینه تاریخی، فرهنگی، علمی و جغرافیای استانشان آشنا کنیم.

ذوعلم ادامه داد: همچنین قصد داریم میراث فرهنگی استانها و نقش مردم آن استان را در پیشرفت کل کشور به دانش آموزان معرفی کنیم و آنها را با چهره های شاخص علمی، ادبی، فرهنگی و سیاسی استان آشنا کنیم.

مدیر کل برنامه‌ریزی‌ و تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه این کتاب به عنصر هویت منطقه ای و قومی با محوریت هویت ایرانی و اسلامی تکیه دارد، اضافه کرد: تحلیل ما از فضای موجود در جامعه این است که دانش آموزان به این کتاب نیاز دارند و به همین دلیل طرح تالیف این کتاب را در سازمان پژوهش و بعد از آن در شورای عالی مطرح کردیم.

ذوعلم افزود: در حال حاضر مسئولان استانی همچون استانداری و نهادهای فرهنگی و علمی استانها نیز از این طرح استقبال کرده و کمکهای خود به مولفان را آغاز کرده اند و بدین ترتیب بستر مشارکت سایر دستگاهها در تالیف این کتاب فراهم شده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی‌ و تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اعلام اینکه این کتاب در دو بخش مکتوب و نرم افزاری تهیه می شود، افزود: قرار است طراحی درس جذاب باشد و در دو قسمت دانشی و مهارتی تالیف شود.