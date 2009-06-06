بانک تعاون با پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در حال شکل گیری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ماشاءالله عظیمی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرسی صندوق تعاون گلستان در گرگان افزود: داشتن بانک توسعه تعاون در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه بوده و اولین بانکی است که در این بخش درحال شکل گیری است.

وی اظهار داشت: سپرده های خرد ریسک پذیری کمتر و اطمینان بیشتری دارد و رمز موفقیت تعاون، مدیریت بر اعتبارارت خرد است.

وی خاطرنشان کرد: در چندسال اخیر حدود 10 میلیون نفر به اعضای تعاون اضافه شد که در حال حاضر تعداد اعضای تعاونی به 25 میلیون نفر رسیده است.

به گفته عظیمی، صندوق تعاون در زمان دولت نهم در هر 8.5 روز یک شعبه در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است و در این زمینه 13 شعبه در استان گلستان فعالیت دارد.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور بیان داشت: این صندوق از سال 69 تا 84 حدود چهار هزار و 950 میلیون ریال تسهیلات ارائه کرد ولی در دولت نهم این میزان به 11 هزار و 600 میلیون ریال افزایش یافت.

وی به بحث سهام عدالت اشاره و اضافه کرد: تاکنون حدود 30 میلیون نفر در این طرح ثبت نام کردند که سود سهام برخی پرداخت شد.

وی با اشاره اصول قانون اساسی مبنی بر توزیع اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی یادآور شد: اقتصاد تعاونی به اقتصاد مردمی شبیه است و در دولت کنونی در این بخش توجه خوبی شده است.

در این مراسم "علیرضا اسدی" به عنوان سرپرست جدید صندوق تعاون گلستان معرفی و از زحمات خواجه مظفری رئیس قبلی این صندوق قدردانی شد.