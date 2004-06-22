رويترز : وزارت خارجه ايران خبر محاكمه بازداشت شدگان انگليسي را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز يك منبع در وزارت خارجه ايران امروز محاكمه 8 سرباز انگليسي كه ديروز بازداشت شده بودند را رد كرد .

وي در گفتگو با رويترز گفت : بحثي در مورد محاكمه اين افراد نشده است . بازجوييها براي فهميدن اين موضوع كه دليل ورود اين افراد به آبهاي ايران چيست هم اكنون در جريان است و مسئله ديگر در حال حاضر بحث نمي شود .

گفتني است يك منبع ديپلماتيك امروز اعلام كرد: پس از توقيف روز گذشته هشت انگليسي توسط نيروي دريايي ايران به خاطر عبور از مرز آبي ايران دراروند رود، جك استراو وزير امور خارجه انگليس امروز صبح با " كمال خرازي" وزير امور خارجه ايران تلفني گفتگو كرد و هر دو طرف مسئله نقض حريم آبي ايران توسط نيروهاي انگليسي را مورد بحث بررسي قرار دادند."



شبكه هاي خبري امروز خبر داده بودند : ايران قصد دارد 8 ملوان انگليسي دستگير شده را محاكمه كند..

به گزارش شبكه خبري العالم سه قايق انگليسي با تعدي در1000 متري محدوده مرز آبي، وارد آبهاي ايران شده بودند كه توسط نيروهاي دريايي ايران بازداشت شدند