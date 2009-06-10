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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

دولت آینده و انتظارات -34/

صداقت نخستین توقع مردم از رئیس جمهور آینده است

صداقت نخستین توقع مردم از رئیس جمهور آینده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان اصفهان گفت: رئیس جمهور آینده کشور باید دارای ویژگیهای برجسته ای باشد که مهمترین آن صداقت است.

سید علی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: پایبندی مهمترین شرطی است که باید رئیس جهور آن را در صدر برنامه های کاری خود قرار دهد و همچنین رعایت اصول اسلامی و تدین را نیز همواره در برنامه کاری خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: آگاهی و شناخت نسبت به مسائل کشور و جهان نیز از دیگر شرایطی است که باید همواره یک رئیس جهور از آن اطلاع کافی داشته باشد.

نکویی همچنین ادامه داد: یک رئیس جمهور مطلوب شخصی است که مردم سابقه درخشانی از خدمتگزاری او داشته باشند.

رئیس ستاد انتخاباتی نکویی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر مشکلات متعددی در کشور وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

نکویی تورم، بیکاری، معزلات اجتماعی که اکنون دامنگیر جوانان کشور شده، جایگاه سیاست خارجی کشور را از جمله مسائلی دانست که اکنون در کشور وجود دارد.

کد مطلب 891592

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