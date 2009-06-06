به گزارش خبرنگار مهر، تیم کرهشمالی نخستین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی زنان باشگاههای آسیا را که با قضاوت صدیقه فراهانی برگزار شد با نتیجه صفر بر 3 (23 بر 25، 23 بر 25 و 20 بر 25) به نماینده قزاقستان واگذا کرد و برای دومینبار به عنوان حریف سایپا در تورنمنت تایلند معرفی شد. تیم قزاقستان نیز با کسب برتری در دیدار مقابل کرهای به جمع 4 تیم برتر صعود کرد.
دیدار دو تیم سایپا و نماینده کرهشمالی ساعت 14 (به وقت محلی) روز یک شنبه برگزار خواهد شد. برنده این بازی روز دوشنبه برای کسب مقام پنجم و ششم به میدان میرود. دیدار آخر تیم بازنده نیز برای قرارگرفتن در یکی از ردههای هفتم یا هشتم برگزار خواهد شد.
دو تیم سایپا و کرهشمالی در گروه A مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای زنان آسیا نیز مقابل هم قرار گرفته بودند. در آن بازی نمایندگان کشورمان مقابل حریف متحمل شکست شده بودند.
تیم سایپا تا این مرحله از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای زنان آسیا متحمل 4 باخت شده است. این تیم در یک بازی نیز به پیروزی رسیده است.
مسابقات والیبال قهرمانی زنان باشگاههای آسیا از 11 خردادماه در "ناخن پاتوم" تایلند آغاز شده است و تا 18 خردادماه ادامه خواهد داشت.
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