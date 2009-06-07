5285 روستا در کرمان با مشکل بیسوادی مواجه هستند

مالک مسرور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر در استان کرمان پنج هزار و 285 روستا دچار مشکل بیسوادی هستند که طبق برنامه ریزی های انجام شده باید تحت پوشش قرار بگیرند.

وی گفت: در حال حاضر بیشترین درصد بیسوادی در استان مربوط به رودبار با 38 درصد کمترین درصد آن در راور است.

مسرور افزود: در حال حاضر 649 روستا بیسوادی ریشه کن شده است و سازمان درصدد هست تا پایان شهریورماه منطقه انار را از بیسوادی پاکسازی کند و در شهر بابک نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال آینده بیسوادی ریشه کن می شود.

وی عنوان کرد: برمبنای برنامه تدوین شده پنج ساله سازمان مرکزی سهمیه ای برای استان کرمان تعیین شده و نهضت سواد آموزی استان به تبع آن برنامه راهبردی در هر منطقه را مشخص می کند.

مسرور ادامه داد: نهضت سواد آموزی باید در دو نیمه کاری مشخص شده در برنامه راهبردی استان حدود 407 هزار نفر را در کل استان تحت پوشش قرار دهد.

وی گفت: ریشه کنی بیسوادی یعنی 97 درصد از جمعیت منطقه تحت پوشش سازمان با سواد شوند در این صورت کار نهضت در آن منطقه به پایان می رسد و سه درصد باقیمانده جز کسانی هسنتد که به دلایل مختلف از جمله مهاجرت و جابجایی جمعیت و تاثیر خرده فرهنگها تمایلی به سواد آموزی ندارند و نمی توان آنها را تحت پوشش قرار داد.

مسرور اضافه کرد: سواد آموزی در کشور ما هنوز اجباری نشده و امری تشویقی است در نتیجه افرادی که تمایل به آموختن سواد ندارند و از این نعمت محروم می مانند.