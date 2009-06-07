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۱۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

100 طرح هسته فرهنگی در سمنان اجرایی می شود

100 طرح هسته فرهنگی در سمنان اجرایی می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: تابستان امسال 100 طرح هسته فرهنگی جوان و بوستان معرفت در استان سمنان اجرایی می شود.

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: امسال 50 طرح هسته فرهنگی جوان و 50 طرح بوستان معرفت در سطح این استان اجرا می شود.

به گفته وی، این اداره کل برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان همگام با دیگر مراکز برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی خود را اجرا می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: این طرحها برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی به مرحله اجرا گذاشته می شود.

به گفته وی، بهره گیری از مربی فرهنگی اعم از روحانی طرح هجرت، مستقر و بومی در سطح پایگاه های تحت پوشش، برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی دانش آموزان پایگاه ها در پایان طرح، تجلیل از مربیان پایگاه ها و اهدای جوایز به پایگاه های ممتاز، توزیع جوایز ویژه به پایگاه های منتخب از جمله برنامه های تابستانی این اداره کل است.

شکری عنوان کرد: برگزاری مسابقات مختلف علمی و فرهنگی یکی از راه های موثر در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی است که می تواند زمینه مناسبی برای انس جوانان و نوجوانان با قرآن و عترت باشد.

کد مطلب 891704

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