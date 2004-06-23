امروز در تاريخ

ترورميرزا جهانگيرخان شيرازي :



درچنين روزي درسال 1287 هجري شمسي ميرزا جهانگيرخان شيرازي اززعماي مشروطيت ايران كشته شد. ميرزا جهانگير خان شيرازي مديرروزنامه صوراسرافيل بود . او در سال 1292ه ق در شيرازمتولد ودرتهران مقتول شد . وي ازخانواده اي تهي دست برخاسته بود و در اوان كودكي پدرش در گذشت. عمه اش سرپرستي او را به عهده گرفت . چهانگير در 5 سالگي به شيراز بازگشت و در آنجا به تحصيل پرداخت . او در همين زمان مقدمات ادبيات و منطق ورياضي را نزد استادان زمان فراگرفت . و ي پس از آن به تهران آمد و به تحصيل علوم و فنون جديد پرداخت وهمزمان به انجمن هاي سري راه يافت و سرانجام نيز از اركان عمده اين تشكيلات شد . او در زماني كه محمد علي شاه به مخالفت با مشروطه پرداخت به همراه چند تن از جمله دهخدا كه شرح آن گذشت روز نامه صور اسرافيل را ايجاد كرد . پس از اشغال مجلس جهانگير خان به وسيله قزاقان دستگير و به باغشاه برده شد و سرانجام در سال 1287 ه ش بهم دار آويخته شد . علامه دهخدا در رثاي جهانگير خان صور اصرافيل شعر معروف و برانگيزنده " ياد آر زشمع مرده آر " را سرود.

مرغ سحر، چو اين شب تار، بگذاشت ز سر سياهكاري

وز تحفه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماري

بگشود گره ز زلف زر تار محبوبه نيلگون عماري

يزدان به كمال شد پديدار واهريمن زشتخو حصاري

ياد آر ز شمع مرده، ياد آر

اي مونس يوسف اندر اين بند تعبير عيان چو شد تو را خواب

دل پر ز شعف، لب از شكر خند محسود عدو به كام اصحاب

رفتي بر يار خويش و پيوند آزاد تر از نسيم و مهتاب

زان كو همه شام با تو يك چند در آرزوي وصال احباب

اختر به سحر شمرده ياد آر

چون باغ شود دوباره خرم اي بلبل مستمند مسكين

وز سنبل و سوري و سپرغم آفاق نگارخانه ي چين

گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم تو داده ز كف قرار و تمكين

زان نوگل پيش رس كه در غم ناداده به نار شوق تسكين

از سردي دي، فسرده ياد آر

اي همره تيه پور عمران بگذشت چو اين سنين معدود

وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خويش مشهود

وز مذبح زر چو شد به كيوان هر صبح شميم عنبر و عود

زان كو به گناه قوم نادان در حسرت روي ارض موعود

برباديه جان سپرده ، يادآر

چون گشت زنو زمانه آباد اي كودك دوره طلايي

وز طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا ، خدايي

نه رسم ارم ، نه اسم شداد گل بست زبان ژاژخايي

زان كس كه ز نوك تيغ جلاد ماخوذ بجرم حق ستايي

تسنيم وصال خورده ، يادآر

آغاز عمليات نصر 5 :





در چنين روزي در سال 1366 ه ش عمليات نصر 5 در منطقه قلعه ديزه عراق آغاز شد . پس از عمليات نصر 4 شهر ماووت عراق در تيررس رزمندگان اسلام قرارگرفت و در عمليات نصر 4 آزادسازي آن طرح‌ريزي شد . رزمندگان اسلام , پس از شناسايي منطقه توسط نيروهاي اطلاعات عمليات , مجهز به سلاح سبك و نيمه‌سنگين , حركت خود را به سمت هدف آغاز كردند . در نتيجه اين عمليات دشت بوجار و تعدادي از روستاهاي مرزي آزاد گرديد .



تولد جرج ساكس :

در چنين روزي در سال 1846 ميلادي جرج ساكس مخترع و موسيقيدان انگليسي به دنيا آمد . وي ساز ساكسيفون را اختراع كرده است .



تولد ژان آنويي :

در چنين روزي در سال 1910 ميلادي ژان آنويي نمايشنامه نويس برجسته انگليسي ديده به جهان گشود . دزدان كارويوال عنوان مهمترين اثر اوست .



كشتار كارگران در پاريس :

در چنين روزي در سال 1848 ميلادي كارگران بر اثر يك تظاهرات گسترده در پاريس شماري از كارگران اين كشور كشته شدند .



آغاز نهضت مارشال تيتو:





درچنين روزي در سال 1941 ميلادي مارشال تيتو نهضت آزادي يوگسلاوي را در اين كشور آغاز كرد .اين نهضت سرانجام در سال 1945 ميلادي نظام مونارشي و ديكتاتوري در يوگسلاوي را از بين برد و در اين كشور نظام جمهوري اعلام شد . درهمين روز شوراي آزاديبخش و ضدفاشيستي يوگسلاوي به رياست مارشال تيتو تشكيل شد. همچنين شوراي آزاديبخش يوگسلاوي نخستين دولت يوگسلاوي را بعد ازپيروزي تيتوبرآلمان تشكيل داد. با رهبري همين شورا بود كه يوگسلاوي توانست درجنگ جهاني دوم برآلمان نازي پيروزشود



تولد چارلتون كن :

در چنين روزي در سال 1904 ميلادي چارلتون كن به دنيا آمد . وي يكي از برجسته ترين مردم شناسان جهان است و در اين حوزه دست به نگارش كتب مختلفي زد.



گردباد عظيم:

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي بر اثر گردبادي شديد در آمريكا بيش از يكصد و پنجاه تن كشته شدند .



انتخاب جمال عبدالناصر :



درچنين روزي در سال 1956 ميلادي مصريان جمال عبدالناصررا به رياست جمهوري اين كشورانتخاب كردند. قيام افسران آزاد مصر كه با ماهيت ناسيوناليستي در سال 1952 در اين كشور به وقوع پيوست ، يك سلسله تغييرات را در اين كشور باعث شد كه از آن جمله مي توان به اخراج ملك فاروق از صحنه سياست و روي كار آمدن جمال عبدالناصر اشاره كرد . ناصر پس از آن كه در چنين روزي در سال 1954 قدرت را در مصر به دست گرفت دو برنامه ؛اول، اجراي اصلاحات ارضي و دوم پيگيري بر نامه صنعتي شدن اين كشور را درد ستور كار خود قرار داد . البته آنچه به نام اصلاحات ارضي در نيمه دوم سال 1950 به اجرا در آمد، اصولا فاقد جنبه هاي انقلابي بود. ناصر از سال 1962 بر نامه اي شش ماده اي را براي تعميق اصلاحات اعلام كرد كه جنبه هاي سوسياليستي مهمي داشت و شامل يك بر نامه اصلاحات ارضي اساسي و ملي كردن سر مايه هاي خارجي بود . وي در صدد بر آمد كه براي سازماندهي سياسي مردم و بسيج آنها به عنوان حاميان بر نامه ها و سياست هاي خود سازمان سياسي سرتاسري اي ايجاد كند . به اين جهت اتحاديه سوسياليستي عرب به وجود آمد .