مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

اسامي برگزيدگان المپيادهاي علمي اعلام شد

با توقيف 3 شناور انگليسي در آب هاي ايران؛ تنش در روابط تهران و لندن بالا گرفت

ويسه: ايران خودرو سال آينده سه مدل بنز عرضه مي كند

آفتاب :

احتمال آزادي ملوانان انگليسي

پس از گفتگو با البرادعي ؛ پاول ايران را به تحريم بين المللي تهديد كرد

ابراز اطمينان حسن روحاني از تصويب پروتكل الحاقي در مجلس



ايران:

در ديدار نخست وزير اردن عنوان شد؛ خاتمي : با انباشتن تجهيزات نظامي كسي قدرتمند نمي شود

توسط رييس جمهوري در ماهشهر ؛ 4 طرح بزرگ پتروشيمي افتتاح شد

به دليل ققدان بودجه ساماندهي ؛ خانه پروين اعتصامي در حال تخريب است

ابرار:

وزير ارشاد: حريم خصوصي افراد بايد رعايت شود

قانون نظام صنفي آبان ماه اجرا مي شود

هفته آينده كميسيون تلفيق، لايحه برنامه چهارم را بررسي مي كند



ابتكار:

بازداشت و محاكمه هشت نظامي انگليسي در ايران؛ آزموني سخت براي روابط تهران - لندن

وزير دادگستري : لايحه جرم سياسي را مجددا به مجلس مي بريم

كالين پاول: در مورد ايران تا سپتامبر صبر مي كنيم



توسعه:

بحران در اروند به تيرگي روابط تهران - لندن رسيد

دولت انگليس: تهران به ماجراي اروند رود پايان دهد

براي راه اندازي تلويزيون خصوصي ؛ افخمي: از ايرانيان خارج از كشور كمك مي گيرم

جوان:

با تلاش و جديت نمايندگان ملت؛ برنامه چهارم به موقع ابلاغ مي شود

پس از 67 سال؛ آمريكا گل نوشته هاي تخت جمشيد را پس مي دهد

در پي موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد احمدي نژاد ؛ شهرداري تهران 20 ورزشگاه احداث مي كند

جام جم:

رييس شوراي اسلامي شهر تهران خبر داد: گسترش طرح ترافيك - تهران شايد نفس بكشد

با تبديل شدن ايران به عنوان مركز بزرگ تعميرات هواپيما در خاورميانه ؛ هواپيماهاي پهن پيكر در تهران پارك مي كنند

براي هماهنگي سياست هاي آژانس با استراتژي كاخ سفيد؛ البرادعي، پرونده هسته اي ايران را به واشنگتن برد

حيات نو اقتصادي:

تاكيد حداد عادل در جمع جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف بر باز بودن درب مجلس به روي بازار ؛ كميسيون هاي مجلس در هر طرحي نظر بازاريان را بگيرند

5 پروژه پتروشيمي با حضور رييس جمهور امروز افتتاح مي شود: كاهش 600 ميليون ليتر واردات بنزين

رييس سازمان امور مالياتي: اصناف 85 درصد فرار مالياتي دارند

كار و كارگر:

در واكنش به مصوبه شوراي حكام؛ روحاني: انتظارات غرب فراتر از مرزهاي حقوقي است

هيات هاي كارگري كشورهاي جهان: مخالفت با جهاني سازي، رمز موفقيت تشكل هاي كارگري است

سرانجام خصوصي سازي ؛ ناامني شغلي، بيكاري و فقر

مردم سالاري:

براي آزادي 8 نظامي انگليسي گفتگوي تلفني جك استراو با خرازي

رييس جمهوري پنج طرح پتروشيمي را در ماهشهر افتتاح كرد

مهدي كروبي: براي حضور گسترده مردم در انتخابات بايد در روش بررسي صلاحيت ها تجديدنظر كنيم

رسالت:

با حضور رييس جمهور؛ 5 طرح بزرگ پتروشيمي افتتاح شد

حبيب الله عسگراولادي دبير كل حزب موتلفه اسلامي: حادثه هفتم تير محصول شرارت كفر نفاق و الحاد بود

دكتر حسن سبحاني در ميزگرد "باشگاه سياسي گفتگو": الگوي اقتصاد سرمايه داري در ايران كارآيي ندارد



حمايت:

به مناسبت هفته قوه قضاييه؛ دو هزار زنداني خراساني كه دو ماه از حبسشان باقي مانده، آزاد مي شوند

براي اولين بار در اداره كل زنداهاي استان يزد: كميته كاهش آسيب و رفتارهاي پرخطر تشكيل شد

رييس قوه قضاييه در همايش نظارت كارآمد: اگر سازمان بازرسي نبود دچار مشكلات زيادي مي شديم



وقايع اتفاقيه:

دولت تدوين كرد: لايحه آزادي اطلاعات حق انتقاد از عملكرد اركان حكومت ندارد

دبير كل جهبه مشاركت : حاكميت يكدست قابل دوام نيست

احضار سفير ايران به وزارت خارجه انگليس



جمهوري اسلامي :

كشف سلاح ، نقشه كامل منطقه و ساير تجهيزات از سرنشينان قايق هاي توقيف شده انگليسي

دكتر خرازي : پس از بازجويي از سرنشينان سه قايق نظامي انگليسي و اطمينان از چگونگي ماجرا، تصميمات لازم اتخاذ مي شود

قدرداني رييس جمهور از تلاش متخصصان داخلي در اجراي طرحهاي مهم پتروشيمي ماهشهر

خراسان:

سرنوشت 8 نظامي انگليسي در ايران

وزير دادگستري : لايحه جرم سياسي پس از بازنگري تقديم مجلس مي شود

آب در 12 شهر جيره بندي مي شود

خبر:

توقيف قايقهاي انگليسي و سرنشينان آن محور مذاكرات دو وزير؛ خرازي خطاب به استرا: اول بازجويي بعد تصميم گيري

معاون وزير نيرو اطمينان داد: آب تهران جيره بندي نمي شود

سياست روز:

در بندر ماهشهر انجام شد؛ افتتاح 5 پروژه بزرگ پتروشيمي با حضور رييس جمهور

خبرگزاري رويتر: توقيف قايقهاي انگليسي شاخص بورس آمريكا و فرانسه را كاهش داد

سرنوشت نظاميان بازداشت شده انگليسي منوط به نتيجه تحقيقات شد

شرق:

مذاكرات فشرده براي آزادي انگليسي ها

54 كشته در حمله نيروهاي چچني به اينگوش

گروگان كره اي كشته شد

همشهري:

در جلسه ديروز شوراي شهر؛ لايحه گسترش محدوده طرح ترافيك تصويب شد

غرب و شرق اروپا امشب در برابر هم

در مراسمي با حضور شهردار تهران و فرمانده نيروي انتظامي كشور: چهار منطقه جديد راهنمايي و رانندگي در تهران گشايش يافت

همبستگي :

با پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور؛ دولت آزادي اطلاعات را قانوني مي كند

كروبي در جمع نمايندگان مجلس ششم: از رد صلاحيت ها گلايه منديم ، به عودت برنامه چهارم اعتراض داريم

فرمانده نيروي انتظامي: ترافيك در تهران و 10 شهر بزرگ كشور به بحران تبديل شده است



صداي عدالت:

در پي توقيف سه قايق و بازداشت 8 انگليسي ؛ بلر خواهان فيصله دادن مشكل تهران و لندن شد



فرهنگ آشتي:

فصل سرد روابط ايران و انگليس



قدس:

براي آزادي نظاميان انگليسي صورت گرفت: تكاپوي ديپلماتيك لندن

سرنوشت هلند و آلمان در پرده ابهام و اينك "چك ها" تصميم مي گيرند

روحاني در گفتگو با اشپيگل: سانتريفوژها را از شركت آلماني و يك دلال خريديم

عصر اقتصادي:

خاتمي در افتتاح طرحهاي پتروشيمي و منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر:

تعرفه واردات خودرو تا 5 سال آينده نصف مي شود

براي طراحي قراردادهاي جديد نفتي: اساتيد دانشگاه و منتقدان وزارت نفت در مجلس گردهم مي آيند

اقتصاد پويا:

بزرگترين عمليات در تاريخ خصوصي سازي كشور: فروش 60 شركت دولتي به قيمت 2200 ميليارد تومان

حسن تقدس نژاد معاون اداري و مالي صدا و سيما شد

در خرداد ماه امسال اتفاق افتاد : داد و ستد يك ميليارد دلار سهام در بورس تهران

دنياي اقتصاد:

محاكمه خودوركوفسكي آزمون سرمايه داري در روسيه

در گفتگو با دكتر طبيبيان بررسي شد: ماجراي بهره مالكانه در برنامه چهارم

طرح جديد وزارت اقتصاد براي تسريع خصوصي سازي

صبح اقتصاد:

گفتگوي اختصاصي "صبح اقتصاد" با دكتر توكلي: برنامه چهارم با تغييرهاي جدي مواجه خواهد شد

بانك سپه پيش خريد و فروش انبوه سازان مسكن را تضمين مي كند

شرايط پرداخت تسهيلات خريد خودرو به فرهنگيان اعلام شد

هدف و اقتصاد:

كارشناسان در گفتگو با "هدف و اقتصاد": توزيع هدفمند يارانه ضرورت اجتناب ناپذير جامعه امروز

رييس سازمان گسترش و نوسازي: نگران واردات خودرو نيستيم

عبده تبريزي : بورس ايران از كشورهاي منطقه جلو خواهد زد