شور و نشاط انتخابات در کرمان به اوج خود رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آمار نشان می دهد مردم کرمان با 75 درصد حضور در تمامی انتخابات ریاست جمهوری رتبه نخست در این زمینه را دارند، کرمان خطه ای سیاست پرور است و سیاستمداران این منطقه در دوران انقلاب اسلامی و پس از آن بر معادلات سیاسی کشور تاثیر گذار بوده و هستند.

حضور بزرگان کرمانی عرصه سیاست چون شهید محمد جواد باهنر و حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی و بسیاری از سیاسیون انقلابی دلیل محکمی بر این مدعا است.

سیاست با زندگی مردم کرمان عجین شده است و قشرهای مختلف علاقه بسیاری به سیاست دارند شاید بتوان این امر را یکی از دلایل مهم مشارکت گسترده آنها در انتخابات دانست.

حضور جوانان در کنار پیشکسوتان در تمامی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در کرمان نشانگر آن است که مردم این دیار نه تنها از سیاست خسته نشده اند بلکه روز به روز بر علاقه آنها به این حوزه افزوده می شود به طوریکه در شبهای اخیر ساعتها در خیابانها و میادان شهر حضور می یابند و از کاندیدای مورد نظر خود حمایت می کنند.

گرایشهای مردم کرمان به گروههای سیاسی مانند سایر نقاط ایران متفاوت است به گونه ای که در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ستاد چهار کاندیدا در این استان دایر شده است و هر کدام از کاندیداها طرفداران خاص خود را دارند.

انجام دور دوم سفر ریاست جمهوری در اوایل اردیبهشت ماه و سفر میر حسین موسوی در اواخر اردیبهشت ما ه جاری به کرمان باعث شد تنور انتخابات در این استان قبل از آغاز رسمی تبلیغات کاندیداها گرمتر از دیگر نقاط کشور شود.

ستاد میرحسین موسوی نخستین ستادی بود که در کرمان فعالیت خود را آغاز کرد، ستادهای احمدی ن‍‍ژاد، کروبی و رضایی نیز در فاصله کمی از اولین ستاد در کرمان شکل گرفتند.

بحث انتخابات در دانشگاههای کرمان بسیار داغ است و دانشگاهها زمینه لازم را برای حضور سخنرانان تمامی کاندیداها را فراهم کرده اند، تشکلهای دانشجویی نشریه چاپ می کنند و به طرفداری از کاندیدای مورد نظر خود و گاهی بر علیه کاندیدای رقیب بیانیه صادر می کنند و هر چند دانشجویان در مواردی هم به شدت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا می کنند اما همه با هم در تایید این سخن که می گوید: "به خاطر سیاست رفاقتها را بهم نزنید" همزبان هستند.



یک میلیون و 738 هزار و 281 نفر واجد شرایط رای در کرمان

به هر حال در استان کرمان یک میلیون و 738 هزار و 281 نفر واجد شرایط رای می توانند در انتخابات شرکت کنند و بی شک این استان نقش بسزایی در آراء کشور دارد.

رئیس ستاد انتخابات کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع یک میلیون و 738 هزار و 281 نفر واجد شرایط رای در استان کرمان، 57 هزار و 760 نفر رای اولی هستند.

جواد کمالی تصریح کرد: هزار و 902 صندوق انتخاباتی برای استان کرمان در نظر گرفته شده است که هزار و 75 صندوق ثابت و 827 صندوق سیار است.

وی از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 17شهرستان استان کرمان خبر داد و خاطر نشان کرد: دوره های آموزشی برای اعضای مستقر در پای صندوقهای اخذ رای، بازرسان انتخابات، نمایندگان فرمانداریها و کاربران رایانه ای در شهرستانهای 17 گانه، بخشها و مرکز استان برگزار شده است.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نصب رایانه در تمامی شعب اخذ رای زمینه های لازم برای برگزاری دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در کرمان به صورت رایانه ای فراهم شده است.

رضا محمدی خاطرنشان کرد: در انتخابات رایانه ای از شبکه های اینترنت، اینترانت ملی، "vpn" وزارت کشور و شبکه گسترده خطوط تلفن مخابرات استفاده می شود.

وی یادآور شد: شمارش آراء دور دهم ریاست جمهوری در کرمان به صورت دستی انجام می شود.

راه اندازی 38 شعبه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در کرمان

رئیس کل دادگستری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی 38 شعبه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در این استان خبر داد و اظهار داشت: این شعب به صورت شبانه روزی فعال هستند.

احمد تویسرکانی افزود: شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی تا شمارش نهایی آراء و اعلام نتایج به فعالیت خود ادامه می دهند و شعبی که دارای پرونده باشند تا زمان قطعی شدن مجازات فعال هستند.

وی با تاکید بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی به نفع یا علیه کاندیداهای ریاست جمهوری بیان کرد: بر اساس قانون فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری و زمانی که از مرخصی استفاده نمی کنند جرم محسوب می شود.

با توجه به ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در قشرهای مختلف و فراهم آمدن زمینه برگزاری انتخاباتی سالم به نظر می رسد مردم کرمان همراه با دیگر هموطنان با حضور حماسی در انتخابات دهم ریاست جمهوری بار دیگر بر شکوه و شوکت انقلاب اسلامی در دنیا بیفزایند و سبب عزت اسلامی و ملی ملت ایران شوند.