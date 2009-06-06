برای تغییر آمده ام/ طرح دو اشکال اساسی به شیوه اداره کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کروبی ومحمود احمدی نژاد شنبه شب در مناظره تلویزیونی در شبکه سوم سیما که به طور زنده نیز پخش شد از برنامه ها و انتقادات به عملکردهای یکدیگر سخن گفتند.

درآغاز این مناظره مهدی کروبی درپاسخ به این سئوال مجری که طرح نفتی شما در مقایسه با طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد چه تفاوتی دارد، بدون پاسخ صریح به این سئوال مجری اظهار داشت: عرض می کنم بحث شما بحث خوبی است و سوال درستی است اما یک شعاری قبلا دادم و انگیزه آمدنم را اعلام کردم ، من روی آن بحث می کنم که اصلا چرا من آمدم وانگیزه ام چه بوده ، عرض کردم من آمده ام برای تغییر و معنایش چه هست چکار می خواهم بکنم مخصوصا تکیه کردم روی قوه مجریه ، یعنی من آمدم برای ریاست جمهوری که مسئول اجرایی بشوم. من چون حزب تشکیل دادم برای تغییر آمده ام . آمده ام برای یک حرکت جدید بخصوص آمدم برای تغییر درباره سیاست های آقای احمدی نژاد و نحوه اداره کشور. ببخشید این طور صریح می گویم در رقابت انتخاباتی هم جناب آقای احمدی نژاد و هم جناب آقای موسوی تشریف آوردند که از دوستان خوب ما هستند جناب آقای رضایی هم آمدند قبلا هم صحبت آقای خاتمی بود و مدتی اعلام شد که هستند.

وی افزود : من دو اشکال اساسی به شیوه اداره کشور توسط آقای احمدی نژاد دارم حتی در آغاز کار دولت از من سئوال هم که می کردند پاسخی نمی دادم و گفتم که دولت آمده ، کارش را شروع کرده ، معترض هم بوده ام اما چون شورای نگهبان تایید کرده دیگر بحثی روی آن نمی کنم البته گاهی نقدی هم داشتم.

در این اواخر هم مصمم شدم هم انتقاداتم بیشتر شده است. همین که خودم را آماده کرده ام برای این کار بخصوص اینکه کار سخت و دشواری است زیرا فردی که هم اکنون مسئول دولت است 4 سال در راس بوده ، 4 سال دیگر هم بر اساس قانون حق ریاست دارد به عبارتی دیگر او مسلط بر اوضاع است و ما پیاده هستیم.

کروبی افزود: من هم به دوستان آقای احمدی نژاد و شخص وی اشکالات اصولی در اداره کشور و هم به شخص ایشان کاملا نارسایی و ضعف می بینم. اشکالات مهم شخص من به خود آقای احمدی نژاد است که برنامه هایم را مطرح می کنم و ایشان هم دفاع کنند و داوری هم با مردم است. من معتقدم باید خیلی صریح و شفاف عرایضم را مطرح می کنم و ایشان هم صریح جواب دهند.

کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری ادامه داد : آقای احمدی نژاد یک سری اطلاعات می دهند که قطعا این اطلاعات غلط است که به ایشان می رسد یا خود ایشان غیر واقعی می گویند و با قاطعیت و صریح عرض می کنم یا اطلاعات غلط به ایشان می دهند که موجب می شود گمراه شود یا اینکه بنای خودشان در دادن اطلاعات غلط است.

وی ادامه داد: اگر ازآغاز مسئولیت آقای احمدی نژاد ازسوی بزرگان نظام با آقای احمدی نژاد رفتار دوستانه می شود به این مسیر کشانده نمی شد.

کروبی در ادامه به هاله نور اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی من این مسئله را شنیدم اصلا باورم نمی شد . کسی که نمی خواهم اسم او را ببرم مسئله را گفت و من گفتم دیگر لازم نیست در انتخابات آدم دشمنی کند و هر چیزی را جلب کند و به طرف مقابل نسبت دهد اما تا من این فیلم را ندیدم و از قم تحقیق نکردم باورم نشد. اما دیدم در جلسه ای نشسته اند و برای آیت الله جوادی آملی صحبت می کند کسی که می دانید عالم و فیلسوف و فقیه است و من هم نزد ایشان رفته و یک بار صحبت کرده ام و خصوصیات ایشان را بیشتر دیپلمات ها که رفت و آمد داشتند می دانند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: "در این فیلم دیدم ایشان به صراحت می گوید پس از پایان سخنانم در سازمان ملل به من گفتند که هاله ای از نور تو را فرا گرفته بود و وقتی صحبت می کردم آنان چنان میخکوب شده بودند که چشمان حرکت نمی کرد و همه به چشمان من نگاه می کنند و به حرفهای من گوش می کنند".

وی ادامه داد: چشم هرچقدر تیزبین باشد حواسش به این است که صحبتش را بکند چگونه می شود هم هاله نور را دیگران ببیند هم خودش چشم دیگران می بیند. چون این موضوع به مسائل مذهبی بر می گشت خیلی ناراحت و متاثر شدم. البته احمدی نژاد به نظر من به این موضوع عنایت نکرد. آیت الله جوادی آملی که از گذشته خیلی ارادت به ایشان دارم و از آن پس نیز این ارادت خیلی افزون شد در نماز آیت الله بهجت برای عرض ادب خدمت ایشان رفتم و ایشان عالمان آقای احمدی نژاد را نصیحت کرد و او را توجه داد و دو سه روایت خوب خواند که ائمه معصومین دستور داده اند که بچه و حیوان را هم فریب ندهید.

کروبی خاطرنشان کرد: من تا خودم این فیلم را ندیدم و جویا نشدم هیچ جا آن را نقل نکردم و باورم نمی شد. صادقانه بگویم مانع راه اندازی تلویزیون ما شدند. اما بنا داشتیم اولین برنامه ای که از تلویزیون پخش می شود همین فیلم باشد.

وی گفت: مورد دوم موضوع سفر آقای احمدی نژاد به عراق بر می گردد. یک مرتبه آمدند و گفتند آمریکایی می خواستند ما را بدزدند اما با یک نقشه ای ما بازگشتیم.

کروبی تصریح کرد: ببینید آمریکا خبیث و استکبار است اما هر چه باشد دنیا حساب و کتاب دارد. این طور نیست که آمریکا بخواهد کسی را همینطور بدزدد. آنها حساب کار و حساب منافع ملی خودشان را می کنند. من یک بار به آمریکا رفتم . بیشترین حفاظت را من داشتم.

وی با اشاره به تدابیر امنیتی شدید از سوی ماموران آمریکایی یادآور شد: مراقبت ها آنقدر زیاد بود که گاهی شوخی می کردم و به محافظان می گفتم اینها محافظت می کنند و شما هم محافظت می کنید. بنابراین آنها متوجه هستند که دزدیدن یک رئیس جمهوری چه عواقبی دارد. جالب تر این است که خود آقای احمدی نژاد گفت این آمریکایی ها در اثر برخوردهای من با آنها و عکس های یادگاری که با آنها گرفتیم تحت تاثیر قرار گرفتند و زمانی بوش از آنها خواسته بود دیوارهای صوتی ایران را می شکنند آنها اعتنا نکرده بودند. یعنی ایشان آنقدر آنجا نفوذ کرده بود که نفوذشان باعث شد که به فرمان بوش عمل نکنند.