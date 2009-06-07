سه فیلمنامه در سیمافیلم آماده تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه "شب شکاف" به نویسندگی سیدمحسن یوسفی و تهیهکنندگی مهران محمدی به سفارش سیمافیلم نوشته شده و مراحل دریافت کد تولید را سپری میکند. داستان این فیلم درباره دو مرد به ظاهر جاسوس است که از پایگاه آموزشی - پشتیبانی ارتش عراق میگریزند و تحت تعقیب قرار میگیرند و ...
یوسفی پیش از این فیلم تلویزیونی "نخل سوخته" را برای مرکز سیمافیلم کارگردانی کرده و در نوبت پخش قرار دارد. مجموعه مستند "مسیر توسعه" از دیگر کارهای یوسفی است که از شبکه دو پخش میشود.
فیلمنامه "سنگ اول" را ابراهیم فروزش به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی برای سیمافیلم نوشته و مراحل پیش برآورد را سپری میکند. این فیلم یک اپیزود از مجموعه سه قسمتی "پلو خورش" است که مانند دو اپیزود دیگر بر اساس داستان کوتاهی ازهوشنگ مرادی کرمانی با همین عنوان نوشته شده است.
فیلمنامه "بعد از سکوت" به نویسندگی امیرعباس ترابی برای دریافت کد تولید به سیمافیلم تحویل داده شده است. داستان این فیلم که موضوعی اجتماعی دارد، درباره تحقیقات مربوط به درمان ضایعات نخاعی و آزمایش نمونههای حیوانی است. این در حالی است که با موفقیت آزمایشهای اولیه نوبت به آزمایش نمونههای انسانی میرسد و ...
نظر شما