معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد: خبرگزاريها بايد استقلال و بي طرفي خود را حفظ كنند

دكتر صحفي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازي خبرگزاريهاي جديد گفت: مقوله اطلاع رساني يا خبر رساني يكي از شاخصه هاي مهم توسعه سياسي و فرهنگي است و خبرگزاريها بايد در امر خبررساني استقلال و بي طرفي را حفظ و روي صحت و سقم اخبار منتشرشده توجه كافي داشته باشند.

وي با تاكيد بر اينكه ايران يك كشور در حال توسعه است، گفت: نياز ما به اطلاع رساني ، نياز از منظر توسعه است كه با توجه به اين شاخصه مهم، خبرگزاريهاي جديد مي توانند موفق عمل كنند.

وي با اشاره به راه اندازي خبرگزاري مهر گفت: اگر استقلال و بي طرفي و همچنين سرعت در انتشار اخبار در خبرگزاري مهر رعايت شود مي تواند بسيار محكم و موفق قدم بردارد.

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