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۳ تیر ۱۳۸۳، ۹:۲۰

برگي از تاريخ // گشايش رسمي خبرگزاري" مهر "

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد: خبرگزاريها بايد استقلال و بي طرفي خود را حفظ كنند

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد: خبرگزاريها بايد استقلال و بي طرفي خود را حفظ كنند

دكتر صحفي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درحاشيه مراسم افتتاحيه خبرگزاري مهر گفت:خبرگزاريها با حفظ استقلال و بي طرفي خود در توسعه كشور تاثيرگذار خواهند بود.

دكتر صحفي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازي خبرگزاريهاي جديد گفت: مقوله اطلاع رساني  يا خبر رساني يكي از شاخصه هاي مهم توسعه سياسي و فرهنگي است و خبرگزاريها بايد در امر خبررساني استقلال و بي طرفي  را حفظ و روي صحت و سقم اخبار منتشرشده توجه كافي داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه ايران يك كشور در حال توسعه است، گفت: نياز ما به اطلاع رساني ، نياز از منظر توسعه است كه با توجه به اين شاخصه مهم، خبرگزاريهاي جديد مي توانند موفق عمل كنند.
وي با اشاره به راه اندازي خبرگزاري مهر گفت: اگر استقلال و بي طرفي و همچنين سرعت در انتشار اخبار در خبرگزاري مهر  رعايت شود مي تواند بسيار محكم و موفق قدم بردارد.
کد مطلب 89197

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