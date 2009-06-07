موانع حضور مردم در انتخابات برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله ابوالقاسم خزعلی شنبه شب در جمع مردم گرگان افزود: باید فرد اصلحی را برگزید و کسی را انتخاب کرد که قاطعانه برابر کشورهای دیگر ایستادگی کند و از مواضع اسلام دفاع کند.

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر بیان داشت: نامزدها باید قوانین و مقرارات را رعایت کنند و از تخلف انتخاباتی بپرهیزند زیرا برابر خداوند باید پاسخگو باشند.

وی عنوان کرد: انتخابات در سرنوشت مردم تاثیر بسزایی دارد و باید از این حق طبیعی که بواسطه اسلام و انقلاب در کشور ایجاد شده، استفاده کرد.

وی یادآورشد: حضور در پای صندوقهای رای موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود و باید همه مردم و گروهها فعالانه در این عرصه شرکت کنند.

خزعلی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت نهم با شجاعت برابر غرب و شرق و دشمنان ایستاد و اکنون ایران به جایگاه مطلوبی در جهان رسیده است.

وی اظهار داشت: تلاشهای دولت نهم در کشور با تلاشهای صورت گرفته در 20 سال برابری می کند و اقدامات این دولت ارزنده است.