تولید دو میلیون بچه ماهی سردآبی در آبهای استان مرکزی

هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد بچه ماهی سردآبی در 10مرکز در شهرهای اراک و شازند و خمین و همچنین 808 هزار و 450 قطعه انواع ماهیان زینتی از 19 واحد در شهرهای ساوه، خمین و محلات استحصال شده است.

وی گفت: تاکنون بیش از دو میلیون و 850 قطعه ماهی قزل آلا در 43 واحد پرورش و 17هزار قطعه ماهیان گرمابی در سه منبع آبی و چهار واحد گرمابی رهاسازی شده است.

وی ادامه داد: صدور یک فقره پروانه تاسیس پرورش ماهی قزل آلا، بهره برداری از دو واحد پرورش ماهی به ظرفیت 16 تن، راه اندازی چهار مرکز عرضه زنده ماهی در شهرهای اراک و محلات، برگزاری جشنواره غذاهای آبزیان در تفرش و اجرای دوره آموزشی از دیگر فعالیتهای مرکز شیلات استان است.

استان مرکزی از استانهای مستعد توسعه آبزی پروری است و در زمینه تولید ماهیان زینتی نیز رتبه دوم کشور را دارد.