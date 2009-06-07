عضو جنبش امل در گفتگو با مهر: آمریکا در انتخابات لبنان دخالت می کند/ اعتماد مردم سرمایه 8 مارس است

"ایوب حمید" عضو دفتر سیاسی جنبش امل لبنان و نامزد جریان 8 مارس از منطقه بنت جبیل در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره انتخابات پارلمانی لبنان و وضعیت دو جریان عمده (14 مارس و 8 مارس) گفت : دست اندرکاران انتخابات، احزاب و فهرستها و مردم لبنان برای انتخابات فردا آماده می شوند.

به طور کلی مسابقه جذب آرا آغاز شده است؛ این مسئله به لبنانی های داخل منحصر نمی شود، بلکه شامل لبنانی های مقیم خارج از کشور نیز می شود به طوری که نسبت لبنانی های مقیم خارج که هفته گذشته وارد لبنان شدند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60 درصد است که این مسئله، شور و اشتیاق تلاش برای به دست آوردن کرسی های بیشتر را نشان می دهد.

حمید درباره این سئوال که مردم لبنان چه گرایشی (14 مارس یا 8 مارس)را انتخاب می کند، تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که مردم به وظایف خود بر اساس پایبندی به اصول ملی رویکرد مخالفان موسوم به 8 مارس است، عمل خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد : ما مطمئن هستیم به اینکه پیروزی در انتخابات فردا چه در سطح حوزه های انتخاباتی و چه در به دست آوردن کرسی های پارلمانی از آن مخالفان (8 مارس)خواهد بود.

حمید درباره مهمترین اصول جریان 8 مارس که به عنوان برنامه انتخاباتی ارائه شده، به مهر گفت : وحدت لبنان و لبنانی ها، ایجاد لبنان مقاوم و مستحکم در برابر تجاوزگریهای مستمر اسرائیل و نیتهای پنهان این رژیم برای جنگ؛ توسعه مناطق محروم و دورافتاده و ضرورت عدالت در روند توسعه و همچنین بازنگری در سیاستهای اقتصادی سابق از مهمترین اصولی است که جریان 8 مارس پایبندی خود را به آن اعلام کرده است و اصول اساسی در برنامه های انتخاباتی این جریان به شمار می رود.

عضو دفتر سیاسی جنبش امل لبنان درباره نتایج انتخابات خاطر نشان کرد : ما به اعتماد مردم لبنان به این اصول و گرایشهای ملی اطمینان داریم و آنها از این گزینه ها حمایت خواهند کرد.

حمید درباره نگرانی های آمریکا و برخی کشورهای عربی از پیروزی احتمالی 8 مارس به رهبری حزب الله گفت : از جمله مسائلی که به آن عادت کرده ایم ارعاب و ترساندن رای دهندگان لبنانی است؛ آمریکا به طور آشکار در روند انتخاباتی لبنان دخالت می کند و برای تاثیرگذاری بر رای دهندگان به منظور جلوگیری از شکست جریان همسو با این کشور (14 مارس)تلاش می کند.