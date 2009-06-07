کل مردم ایران و به خصوص هموطنان تهرانی، اصفهانی و مشهدی در چگونگی انتقال این پیام سهیم هستند. این تاکید دبیر اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است که به بعد فرهنگی این مسابقات توجه ای زیاد به اندازه سایر جنبههای بازیها دارد.
از خارجیها الگو برداری نمیکنیم
حسن میرزاآقابیک به خبرنگار مهر گفت: ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بدون اتکا به نیروهای خارجی و توانایی کشورهای صاحب تکنولوژی و پیشرفته تمام همت و توان خود را به کار می بندد تا تواناییهای کشورمان در زمینههای اجرایی و برگزاری رویدادهای بزرگ اینچنینی به نمایش درآید. بازیهای اسلامی حاصل اراده، همت و تصمیمات کاملا ایرانی است. حرکت ما تا رسیدن به نقطه پایان بدون الگو برداری از خارجیها و یا استفاده از اظهارنظر آنها ادامه پیدا میکند.
ایرانیها در مهماننوازی مثل چینیها باشند
وی به تاثیر چگونگی برخورد ایرانیان با ورزشکاران و مهمانان خارجی اشاره کرد و اظهارداشت: خارجیهای شرکتکننده در بازیهای ایران در "قرنطینه" نیستند. آنها رفت و آمدهای زیادی در سطح شهرهای میزبان خواهند داشت. مردمان تهران، اصفهان و مشهد باید در مهماننوازی و ایجاد مثبت اندیشی نسبت به ایران و ایرانی همکاری زیادی با ستاد برگزاری مسابقات داشته باشند. همانطور این همکاری بین مردم چین و برگزارکنندگان بازیهای المپیک پکن دیده شد.
بلیت فروشی نداریم
دبیر اجرایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ایران با اشاره به اهمیت استقبال از برگزاری این رقابتها خاطرنشان کرد: بلیت فروشی یکی از بهترین منابع درآمد برای ورزش هر کشور است. با این حال انجام این کار را برای بازیهای اسلامی و حتی مراسم افتتاحیه و اختتامیه لغو کردیم تا تماشاگران بدون بهانه و مشکل در سالن برگزاری بازیها حاضر شوند. حتی برنامهای تدارک دیده شده تا دانشآموزان و دانشجویان با استفاده از سرویس رایگان بتوانند از نزدیک شاهد پیگری رقابتها باشند.
استفاده از خطوط ویژه برای تردد داخلیها و خارجیها
میرزاآقابیک از تردد اتومبیل های ویژه ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در خطوط ویژه اتوبوسرانی خبر داد و تصریح کرد: طبق هماهنگی با رئیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در زمان برگزاری مسابقات رفت و آمد تمام ماشینهای مربوط به نقل و انتقال ورزشکاران، مسئولان و مهمانان از طریق خطوط ویژه اتوبوسرانی انجام میشود. در مشهد و اصفهان هم که چنین خطوطی وجود ندارد مسیرهای مورد نظر برای تردد از ترافیک سنگین خارج شده و ورزشکاران با اسکورت ویژه به محل سالن میروند.
استقبال از هیچ رشتهای به اندازه دوومیدانی و تکواندو نیست
وی در پیشبینی جالب توجه خود رقابت در دو رشته دوومیدانی و تکواندو را دیدنیتر از سایر رشتهها خواند و گفت: داوطلبان شرکتکننده در این دو رشته حداقل تا به امروز بیشتر از سایر رشتهها بوده است. به خصوص اینکه دوومیدانی و تکواندو در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار میشود. مهمتر از آن اینکه کشورهای آفریقایی که حضور به نسبت خوبی در مسابقات خواهند داشت در دوومیدانی صاحب سبک هستند.
مراسم افتتاحیه یک طرف، سایر برنامهها طرف دیگر
دبیر اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد: در طول 15 روز میزبانی از بازیهای اسلامی اهمیت هیچ برنامهای به اندازه مراسم افتتاحیه مهم نخواهد بود. نماد و سمبل تمام کارهای پیشبینی شده در این مراسم نشان داده میشود. باید با توجه به فرهنگ ایرانی - اسلامی و آئین و سنن بومی و ملی کشور بهترین مراسم را در روز افتتاحیه برگزار کنیم.
انتخاب نادرست و مدیر بی کفایت نداشتیم
" تغییر مسئول برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه و معرفی محمود خسروی وفا به عنوان جایگزین بهرام افشارزاده هم در راستای برنامهریزی بهتر برای مراسم افتتاحیه صورت گرفت؟"
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: هیچ یک از انتخابها نادرست نبودند همانطور که مدیران منتخب در ستاد بی کفایتی از خود نشان ندادند. زمانی که بهرام افشارزاده به عنوان مسئول برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه معرفی شد فارغ از درگیریهای دبیرکلی کمیته ملی المپیک بود. جابجایی درکمیته افتتاحیه و اختتامیه تنها به منظور همکاری با فردی با مشغلههای کاری کمتر بود.
تنها 30 درصد کار انجام نشده داریم
میرزاآقابیک در فاصله 132 روز باقی مانده تا آغاز دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شرایط پیگیری کارها و برنامهها را مطلوب توصیف کرد و گفت: با انجام تمام کارهای لازم در امور فنی، آموزش و پیگیری کار داوطلبان 70 درصد برنامههای مورد نظر را به مرحله پایانی رساندهایم. البته در بخش قراردادها و توافق با نیروها و نهادهای درگیر با ستاد تا حدی کند پیش رفتهایم. البته برای 30 درصد کار باقی مانده هم جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. فرصت لازم برای رسیدگی به آنها وجود دارد.
اکران فیلمهای منتخب جشنواره فیلمهای ورزشی برای شرکتکنندگان
دبیر اجرایی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی یادآور شد: بهترینهای جشنواره فیلمهای ورزشی (8 تا 12 مردادماه - تهران) به صورت رایگان برای ورزشکاران داخلی و خارجی شرکتکننده در مسابقات تهران، اصفهان و مشهد پخش میشود.
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