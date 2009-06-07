سه هزار هیئت مذهبی در بانک اطلاعاتی مازندران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت های مذهبی مازندران در بابل اظهار داشت: با توجه به جایگاه بسیار گسترده و مهم هیئت‌های مذهبی در برپایی و استمرار انقلاب همچنین مشارکت گسترده در جنگ تحمیلی ثمرات بسیار خوبی را داشته‌ایم.

وی افزود: در سالهای اخیر ساماندهی هیئت‌های مذهبی به طور مصمم صورت پذیرفته و بر اساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی کار ساماندهی، حمایت و نظارت بر هیئت‌های مذهبی به سازمان تبلیغات اسلامی کشور واگذار شده که بر همین اساس مقرر شد با حضور و مشارکت مسئولان هیئت‌های مذهبی در هر شهرستان، شورای هیئت مذهبی شهرستان را تشکیل دهند که با انتخاب مسئولان شهرستان‌ها و حضور آنان در استان، شورای هیئت مذهبی استان تشکیل شود.

وی با بیان این نکته که مدت فعالیت هر شورا سه سال است و امسال این مدت پایان می‌پذیرد، افزود: انتخابات دوره سوم شورای هیئت های مذهبی در سراسر کشور در 19 تیر ماه برگزار می‌شود که متعاقب آن این انتخابات را در سطح 21 شهر استان برگزار خواهیم کرد.

شکریان گفت: با دعوت از مسئولان هیئت‌های مذهبی، مسئولان هیئت‌ها در سازمان تبلیغات شهرستان خود حضور به هم رسانده و با توجه به ثبت نام و معرفی کاندیداها شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان خود را انتخاب می‌کنند که در این دوره مدت فعالیت‌های شوراهای هیئت‌های مذهبی از سه سال به چهار سال افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مازندران در خصوص شرایط کاندیدها برای شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان گفت: داشتن تابعیت جمهوری اسلامی، التزام عملی به ولایت فقیه، مسلمان بودن، داشتن سابقه بیش از 3 سال مسئولیت هیئت مذهبی، حداقل تحصیلات دیپلم، حداقل سن 25 و حداکثر 60 سال، داشتن کد شناسایی از سازمان تبلیغات و متاهل بودن و عدم وابستگی به جریان‌های منحرف فکری از شرایط کاندیدهای شوراهای مذهبی شهرستان است.

‌وی با بیان اینکه در سال 86، 60 میلیون ریال به حساب شوراهای هیئت مذهبی استان و شهرستان واریز شده بود، گفت: در سال گذشته نیز 200 میلیون ریال اعتبار برای اجرای برنامه‌های تعیین شده و تجهیز شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان‌ها اختصاص یافته بود.

شکریان با بیان اینکه بانک اطلاعاتی در استان تشکیل شده و فرم مربوطه به مسئولان هیئت‌های مذهبی شهرستان‌ها ارائه و تکمیل شده است، از ثبت حدود 3 هزار هیئت مذهبی در بانک اطلاعاتی استان خبر داد.

وی افزود: علاوه بر این تعداد هیئت‌هایی هم وجود دارد که ثبت نشده است.