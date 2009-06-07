محسن رضایی 20 خرداد به لرستان سفر می کند

محمد اسماعیل مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: زمان سفر محسن رضایی به لرستان قطعی شده و این کاندیدای ریاست جمهوری در آخرین روز تبلیغات رسمی به این استان سفر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه محسن رضایی دارای دیدگاه ارزشی است، یادآور شد: با توجه به اینکه همه بحران های دیگر ناشی از مشکلات اقتصادی است یکی از مهمترین برنامه های رضایی در عرصه اقتصادی خواهد بود.

مداحی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید در کشور به صورت غیرمتمرکز باشد، ادامه داد: برنامه رضایی برای تعیین 9 فدرال در کشور با اختیارات کامل به نوعی زمینه رشد اقتصادی استانهای مختلف کشور را فراهم می کند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی در لرستان، یادآور شد: یکی از مشکلات ریشه ای لرستان وجود مدیران غیربومی است که با مشکلات مردم این استان فاصله دارند که امیدواریم در دولت دهم این مشکل مرتفع شود.

رئیس ستاد انتخاباتی مردمی محسن رضایی در لرستان یکی دیگر از انتظارات مردم لرستان از رئیس جمهوری آینده را ارتقا وضعیت اعتبارات در حوزه های مختلف عنوان کرد و افزود: مشکل بیکاری در لرستان یکی دیگر از معضلات این استان است که باید در دولت آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مداحی برنامه های اجرایی محسن رضایی را دارای ابعاد مختلف اقتصادی دانست و یادآور شد: تشکیل دولت ائتلافی یکی از برنامه های مهم محسن رضایی در راستای استفاده از همه ظرفیت نخبگان، جوانان و بانوان خواهد بود.