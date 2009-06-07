مجوز انتشار هفت نشریه صادر شد/ نشریه معاون مطبوعاتی سابق مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی اعلام کرد: در جلسه مورخ 13/3/88 هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار یک هفته‌نامه، یک ماهنامه و پنج فصلنامه موافقت شد.

محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی اسامی این نشریات را به شرح زیر اعلام کرد: هفته‌نامه "راه شهیدان شهرضا" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عوض حیدرپور شهرضایی، ماهنامه "الفت" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی نصیری، فصلنامه "شعاع اندیشه" به صاحب امتیازی دانشگاه ایلام و مدیرمسئولی مهدی اکبرنژاد، فصلنامه "Iranian Journal Of Clinical Of Infectious Disease" به صاحب امتیازی دانشگاه شهیدبهشتی ـ مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری و مدیرمسئولی داود یادگاری نیا، فصلنامه "مجله آموزشی دندانپزشکی ایران" به صاحب امتیازی "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی" و مدیرمسئولی اکبر فاضل، فصلنامه "مدیریت راهبردی" به صاحب امتیازی "انجمن مدیریت راهبردی ایران" و مدیرمسئولی سیدمحمد صحفی، فصلنامه "Iranian Journal Of Kidnes Diseases" به صاحب امتیازی "انجمن علمی نفرولوژی و دیالیز ایران" و مدیرمسئولیعزت‌اله عبدی.

وی افزود: در این جلسه با تغییر مدیرمسئولی نشریات "مطالعات فلسطین" به احمد سروش‌نژاد، "فرهنگ ایلام" به حسین ملکی، "کلک" به علیرضا مرادی آورزمانی، "فرهیختگان" به افشین محمدی، "حدیث یاران" به سیدمحمدظاهر سیاوش، "مهندسی جوش" به منوچهر بابازاده، "نامه گناباد" به صادق ایزدی گنابادی، "پیام دریا" به اسماعیل بیگدلی، "صبح ایرانیان" به پرستو گلبوئی نژاد، "تعلیم و تربیت" به هاجر تحریری نیک صفت، "رسانه" به ابراهیم شمشیری، "بیماریهای پوست" به پرویز طوسی، "اخبار فلزات" به اتابک خلیلی و "Iranian Journal of Applied Linguisrics" به محمدرضا عطائی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر وضعیت نشریات بانگ ساوالان و پیک زواره موافقت شد.