۱۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

راه آهن کرمان- بم- زاهدان فردا به بهره برداری می رسد

با افتتاح راه آهن کرمان- بم- زاهدان در روز دوشنبه هجدهم خردادماه شبکه ریلی جنوب شرق آسیا از طریق ایران به اروپا متصل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با احداث راه آهن کرمان- بم- زاهدان، شبکه ریلی جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند (بنگلادش، هندوستان و پاکستان) از طریق شهر زاهدان به خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران متصل می شود.

همچنین راه آهن کرمان- بم- زاهدان  کریدور ترانزیتی جنوب شرقی آسیا-اروپا را از طریق اتصال ریلی کرمان به مرز رازی و شبکه راه آهن ترکیه، از طریق مرز جلفا به شبکه راه آهن جمهوری آذربایجان  از طریق مرز سرخس به شبکه راه آهن ترکمنستان متصل می کند.

اهمیت این طرح سبب شده است که اجرای آن مورد تاکید سازمان همکاری های اقتصادی اکو و سازمان اسکاپ نیز قرار گیرد.

راه آهن کرمان- بم- زاهدان از ایستگاه راه آهن کرمان آغاز و با عبور از شهرهای راین، بم، فهرج به ایستگاه زاهدان در استان سیستان و بلوچستان می رسد.

راه آهن کرمان- بم- زاهدان موجب صرفه جویی در  انرژی، کاهش ترافیک جاده، ایجاد اشتغال در شرق و جنوب شرقی کشور، اتصال شهر زاهدان از طریق مرز رازی به شبکه راه آهن ترکیه، محرومیت زدایی و توسعه اقتصادی در  استان سیستان و بلوچستان و کرمان و امکان انشعاب به ست بندر چابهار برای اتصال آن بندر به شبکه که در کریدور ترانزیتی شمال- جنوب خواهد شد.

این خط ریلی دارای 11 دستگاه پل که بزر گترین آن به طول 400 متر و20 دستگاه تونل در مجموع به طول5320 متر می باشد. در این خط ریلی 546 کیلومتری 77 هزار تن ریل و یک میلیون تراورس به کار رفته است. ظرفیت راه آهن کرمان- بم- زاهدان  8 میلیون تن بار و یک میلیون نفر مسافر است.

