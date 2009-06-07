ایستگاه تولید بتن مرکز مازندران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ساری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این ایستگاه با اشاره به اینکه وظیفه خدمت رسانی به شهروندان با توسعه شهرها توسط شهرداری سنگین تر می شود، اظهار داشت: افرادی که به صورت مجاز یا غیرمجاز در شهرها سکونت می کنند انتظار دریافت خدمات از سوی شهرداری را دارند.

سید علی حجازی شهرداری را چهار راه ادارات اعلام کرد و گفت: افراد حقیقی و حقوقی از شهرداری خدمات دریافت می کنند و در واقع خود مردم هستند که هزینه های مالی این خدمات را پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه تهیه زمین و احداث کارخانه آسفالت در دوره شهردار صادقلو صورت گرفه است، خاطرنشان کرد: احداث ایستگاه بتن ضمن افزایش کیفیت پروژه های عمرانی شهرداری در تسریع پروژه های امانی و پیمانکاری نیز تاثیر خواهد داشت.

شهرداری ساری از همکاری سرپرستی بانک ملی مازندران و شعبه شهرداری در خصوص ارائه تسهیلات به سازمان عمران شهرداری ساری تقدیر کرد و اظهار داشت: هزینه احداث ایستگاه بتن یک میلیارد تومان شده است که 600 میلیون تومان آن از سوی بانک ملی تامین و مابقی از منابع داخلی سازمان عمران هزینه شده است.

به گفته وی، این ایستگاه در مدت هشت ماه احداث شده و چهار سیلوی خیره سیمان 100 تنی، منبع آب 14 هزار لیتری ذخیره آب، بایکول 60 تنی، شش دستگاه تراک میکسر هفت متر مکعبی از مشخصات فنی آن است.