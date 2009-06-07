17 طرح بزرگ عمرانی در شهرستان سرایان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بهره ‌برداری از ساختمان دهیاری دوست آباد سرایان با 95 میلیون ریال اعتبار و 48 متر مربع زیربنا، افتتاح گلزار شهدای شهر سرایان با یک میلیارد و 150 میلیون ریال اعتبار و 220 متر مربع مساحت ، بهره ‌برداری از مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید چمران سرایان با 960 متر مربع فضای آموزشی و سه میلیارد و200 میلیون ریال اعتبار از جمله پروژه‌های عمرانی است که امروز با حضور استاندار در شهرستان سرایان افتتاح شد.

بر پایه این گزارش، همچنین ساختمان اداره منابع طبیعی شهرستان سرایان در سه هزار و 11 مترمربع مساحت و 960 میلیون ریال اعتبار، ساختمان اداره بنیاد مسکن این شهرستان با 224 مترمربع مساحت و 550 میلیون ریال اعتبار و ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرایان با حضور استاندار خراسان جنوبی مورد بهره برداری قرار گرفت.

بهره برداری از دفتر امام جمعه سرایان، افتتاح خانه عالم روستای بغداده سرایان با 200 متر مربع زیربنا و 140 میلیون ریال اعتبار، بهره‌ برداری از خانه عالم روستای دوحصاران سرایان با 200 متر زیربنا و 140 میلیون ریال اعتبار، بهره برداری از پارک تفریحی روستای دوحصاران با 160 میلیون ریال اعتبار و 1000 متر مربع مساحت، افتتاح ساختمان نیروی انتظامی شهر آیسک با 565 متر مربع زیربنا و سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار و بهره برداری از ساختمان بخشداری این شهر از دیگر پروژه‌های افتتاح شده بود.

بازدید از پارک منابع طبیعی شهرستان سرایان، بازدید از روند اجرایی بیمارستان 24 تختخوابی این شهرستان، جلسه با شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع موجود، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان این شهرستان، دیدار از منطقه عشایری روستای بسطاق سرایان، بازدید از روند اجرایی سددره باز سرایان، دیدار با روحانیون و علمای شهرستان سرایان، بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر آیسک و دیدار با منتخبان بانوان سرایان از دیگر برنامه های استاندار خراسان جنوبی در سرایان بود.

همچنین عملیات اجرایی پروژه های عمرانی بانک کشاورزی شهر سه قلعه و دبیرستان شبانه روزی شهر آیسک توسط استاندار خراسان جنوبی کلنگ زنی شد، این در حالیست که پروژه شبکه گازرسانی به شهرستان سرایان (سرایان، آیسک و سه قلعه) نیز با 132 کیلومتر شبکه شهری و 27 میلیارد ریال اعتبار به دست استاندار کلنگ زنی شد.