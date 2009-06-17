جایگاه پایین محیط زیست در کشور/مرگ تالابها مهمترین فاجعه زیست محیطی

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مهمترین زمینه و اصلی‌ ترین عامل تخریب محیط زیست این است که دغدغه حفظ محیط زیست و پایداری از ملاحظات زیستی در سبد اولویت‌های دولت جایگاه بالایی ندارد و معمولا ملاحظات اجتماعی و اقتصادی به قدری پررنگ هستند که ملاحظات زیست محیطی در این میان ذبح می‌شوند.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، منابع طبیعی و محیط زیست را بستر اصلی تولید عنوان کرد و افزود: اگر روند تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور ادامه پیدا کند، دیگر بستر تولیدی برای فعالیت در دیگر عرصه‌ها نخواهیم داشت.

مرگ تالابهای مهمترین فاجعه زیست محیطی کشور

درویش با اشاره به اینکه هم اکنون نیمی از عمق دریاچه ارومیه از دست رفته و 30 درصد از سطح آن کاسته شده است، افزود: با توجه به وضعیت ناهنجار تالاب پریشان، تالاب بختگان، مهارلو، ارژن و دریاچه ارومیه شاید بتوان گفت که مهم‌ترین فاجعه زیست محیطی که در کشور رخ داده مرگ تالاب‌هاست.

وی افزود: در حال حاضر خاکی را که برای تشکیل هر یک سانتی متر مکعب از آن 800 سال زمان لازم است با سرعت دو میلیارد تن در سال از دست می‌دهیم در حالی که می‌دانیم با نابودی این خاک، هیچ کشور دیگری حاضر نیست حتی با گرفتن میلیاردها تومان ذره‌ای از خاک خودش را به ما بدهد.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، خاطر نشان کرد: حدود چهار سال قبل رتبه ایران از نظر پایداری محیط زیست 132 جهان بود و در حال حاضر این رتبه با پنج پله سقوط به 137 رسیده است این یعنی در هر سال از اجرای برنامه 5 ساله چهارم توسعه یک پله از نظر پایداری محیط زیست سقوط کرده‌ایم.