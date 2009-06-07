جلسه تبلیغاتی بیان عملکرد دولت نهم در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، وزیر رفاه روز یکشنبه در جمع مدجویان بهزیستی و کمیته امداد استان سمنان به بیان عملکرد دولت نهم پرداخت .

مصری که در جایگاه وزیر رفاه به سمنان سفر کرده است در حالی به بیان عملکرد دولت نهم پرداخت که به عملکرد دولت را در زمینه های صنعت و معدن، دانشگاه و مراکز اموزش عالی و شاخص های مختلف اشاره داشت.

وزیر رفاه که کمتر به حوزه فعالیت خود اشاره کرده بود، گفت: این دولت در راستای عدالت خدمت خود را متوجه کوخ نشین ها کرده است .

وی با اشاره به اعتراضاتی که نسیت به رئیس جمهور می شود، گفت: این اعتراضات مردمی نیست و صدای مردم زجر کشیده در این اعتراضات مشخص نیست .

مصری با اشاره به عملکرد دولت نهم گفت: افزایش تولیدات 30 درصدی سیمان، 36 درصدی دارو، 57 درصدی خودرو، 27 درصدی فولاد و 32 درصدی مس از شاخص های مهم عملکرد دولت در بخش صنایع است .