جلسه تبلیغاتی بیان عملکرد دولت نهم در سمنان برگزار شد

مصری که در جایگاه وزیر رفاه به سمنان سفر کرده است در حالی به بیان عملکرد دولت نهم پرداخت که به عملکرد دولت را در زمینه های صنعت و معدن، دانشگاه و مراکز اموزش عالی و شاخص های مختلف اشاره داشت.
وزیر رفاه که کمتر به حوزه فعالیت خود اشاره کرده بود، گفت: این دولت در راستای عدالت خدمت خود را متوجه کوخ نشین ها کرده است.
وی با اشاره به اعتراضاتی که نسیت به رئیس جمهور می شود، گفت: این اعتراضات مردمی نیست و صدای مردم زجر کشیده در این اعتراضات مشخص نیست.
مصری با اشاره به عملکرد دولت نهم گفت: افزایش تولیدات 30 درصدی سیمان، 36 درصدی دارو، 57 درصدی خودرو، 27 درصدی فولاد و 32 درصدی مس از شاخص های مهم عملکرد دولت در بخش صنایع است.
به گفته وی، ساخت واحدهای مسکونی ویژه محرومین در دولت نهم نیز در مقایسه با دولت قبل یک هزار و 300 درصد افزایش داشته و در دولت سابق حتی یک ریال حقوق محرومین افزایش نیافته است.
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