تردد خودروهاي پلاك خارجي از 6 تيرماه در سراسر كشور ؛ ممنوع

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري " مهر " با بيان اين مطلب گفت : سالانه 5 هزار خودرو توسط اتباع خارجي ويا ايرانيان مقيم خارج كه عمدتا از كشورهاي جنوب خليج فارس و از مرزهاي رسمي كشور وارد شده و پس از انجام تشريفات گمركي پروانه ورود موقت 3 تا 6 ماه گرفته و در كشور تردد مي كنند اما تنوع اين پلاكها ، تعداد زياد و نوشتارهاي متنوع ، كنترل خودروها را با مشكل مواجه كرده است ، بطوريكه معمولا تخلفات اين نوع خودروها كمتر به ثبت مي رسد ، در همين راستا به منظور اجراي بهتر مقررات و پيگيري تخلفات احتمالي خودروهاي پلاك خارجي طي مذاكراتي كه با گمرك صورت گرفت ، قرار شد تا براي تردد خودروهاي ورود موقت در مدت 3 تا 6 ماهه پلاك ايراني "گذر موقت" صادر شود .

وي افزود : اين خودروها از 21 گمرك مرزي مجاز وارد كشور شده و پس از طي تشريفات گمركي به نزديك ترين مركز 20 گانه شماره گذاري خودرو در شهرهاي آبادان ، خرمشهر ، آستارا ، بوشهر ، چابهار ، تربت حيدريه ، زاهدان ، قوچان ، اردبيل ، گنبد كابوس ، خوي ، اروميه ، كرمانشاه ، اصفهان ، اهواز ، تبريز ، شيراز ، بندرعباس ، مشهد و تهران مراجعه مي كنند ، به عنوان مثال راننده اي كه از مرز جلفا وارد كشور مي شود بايد براي شماره گذاري به تبريز مراجعه كند ، همچنين راننده اي كه از مرز گمركي" اينچه برون" وارد كشور مي شود براي شماره گذاري بايد به گنبد كابوس مراجعه كند .

سردار انصاري با بيان اينكه تمامي خودروهايي كه قبل از اين تاريخ نيز با پلاك موقت وارد كشور شده و در سطح كشور تردد مي كنند نيز شامل اين طرح مي شوند ، اظهار داشت : اين خودروها نيز بايد از روز شنبه 6 تيرماه سال جاري به 20 مركز مجاز و يا مراكز استانها مراجعه كرده و پلاك گذر موقت دريافت كنند زيرا از روز 6 تيرماه از تردد خودروهايي كه با پلاك خارجي در جاده ها حركت مي كنند ، جلوگيري خواهد شد .

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در ادامه اظهار داشت : در صورتيكه خودروي خارجي پس از پايان مهلت تمايل به خروج از كشور را داشته باشد بايد به نزديك ترين واحد مرزي مراجعه و پلاك گذر موقت را تحويل داده و پلاك قبلي خود را دريافت كند .

وي تصريح كرد : براي خودروهاي در سطح شهر تهران نيز از روز 6 تيرماه 4 روز مهلت داده مي شود تا نسبت به دريافت پلاك گذر موقت اقدام كرده واز روز 10 تيرماه با آنها نيز برخورد خواهد شد ، شماره گذاري تنها به نام فردي انجام مي شود كه نام و مشخصات وي در اسناد گمركي قيد شده باشد .

سردار انصاري به تمديد زمان پلاك گذر موقت اشاره كردو افزود : به عنوان مثال خودرويي كه از مرز بندرعباس براي 3 ماه وارد كشور شده و در همانجا نيز پلاك گذر موقت 3 ماهه دريافت كرده و به تهران مراجعت كرده است ، مطمئنا گمرك حداقل 3 ماه ديگر مهلت وي را تمديد خواهد كرد اما از آنجا كه ممكن است براي صاحب خودرو مقدور نباشد كه براي تمديد پلاك به بندرعباس مراجعه كند بنابر اين مي تواند در همان گمرك تهران مهلت پلاك خود را تا 3 ماه ديگر تمديد نمايد .