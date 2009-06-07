گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: روحانیون باید معرفت دینی، معرفت عاشورا و محبت حضرت علی (ع) را در دلهای مردم تقویت کنند. حجت‌الاسلام سیدحسین بهشتی نژاد در جمع عزاداران روستای وندیش خاطرنشان کرد: گریه‌ها و عزاداریها، مکتب، راه و اندیشه‌های حضرت فاطمه (س) را احیا می‌کند و دروازه‌های نفوذ بیگانگان و دشمنان را می‌بندد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: حضرت زهرا(س) تنها الگوی زنان نبوده بلکه ایشان الگوی تمام بشریت است. حجت الاسلام علی دشتکی با گرامیداشت یاد و نام حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: بزرگداشت ایام فاطمیه یکی از شعائر دینی شیعیان است زیرا این بانوی بزرگوار خدمات بزرگ و ارزنده ای برای جهان بشریت انجام داده اند. وی با بیان اینکه ایشان از بدو تولد تا دوران شهادت مظلومانه زندگی کردند، افزود: حضرت زهرا(س) در طول عمر پربرکت خود غریبانه و با تمام توان از ولایت و امامت دفاع کرده و در هر شرایطی به تکلیف خود عمل کردند.

- برنامه حسینیه "نوابگان قنات‌آباد" منطقه 12 تهران در ایام فاطمیه سخنرانی در خصوص بیت‌الاحزان شیخ عباس قمی بود. این حسینیه در برگزاری مراسم مذهبی از سخنرانی حجت‌الاسلام سیدباقر علوی و مداحی حسن خلج بهره ‌برد.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: امروز نسل جوان باید از اندیشه ها و افکار حضرت امام (ره) آگاهی یابند. حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد خاطرنشان کرد: دشمن شناسی و استکبارستیزی از مهمترین عناصر فرهنگ و تمدن در حیات اجتماعی است. وی افزود: جاودانگی و استمرار این اندیشه بیش از هر چیز مرهون سعی و تلاش رادمردان، بزرگان و فرزانگانی است که با همت والای خویش گام در این راه نهادند و همچون نوری در دنیای ظلمانی، جوامع بشری را هدایتگری کردند و مردم را به قسط و عدالت، سعادت و آزادی و استقلال فراخواندند.

- برنامه هیئت "علی اکبر(ع)" منطقه 17 تهران در ایام فاطمیه سخنرانی و برپایی شب شعر پیرامون شخصیت حضرت زهرا(س) بود. این هیئت در برگزاری مراسم خود از سخنرانی حجت‌الاسلام موسوی و مدیحه‌سرائی شاعران اهل بیت(ع)؛ احمد حبیبی و اکبر چم‌چم بهره برد.

- برنامه هیئت "احیاء صلاة(س)" منطقه 10 تهران در ایام فاطمیه سخنرانی در مورد مصحف حضرت فاطمه(س) و مرثیه خوانی در مصائب این بانوی بزرگوار اسلام بود. این هیئت در برگزاری مراسم مذهبی خود از سخنرانی حجت‌الاسلام علی صادقی و مداحی احمد اصلانی بهره برد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: رمز موفقیت امام راحل(ره) در پیروزی و تشکیل نهضت اسلامی، ارائه اسلام ناب محمدی(ص) بود و اسلام اشتراکی، ساختگی وآمریکایی از نظر ایشان مردود است. حجت‌الاسلام مهدی عرب پور خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی‌ امام راحل(ره) به عنوان تنها روحانی و مرجعی که توانست پایه‌های نهضت اسلامی را بنیان نهد به شخصیت والای او تعلق دارد که از سه وپژگی مهم رابطه امام(ره) با خدا، با خودش و نیز ‌ارتباط‌ عمیق با مردم برخوردار است که منحصر به ‌فرد قلمداد می‌شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: ارتباط امت با امام یک موهبت الهی است. حجت الاسلام جمال یاری با بیان این مطلب ضمن برشمردن ویژگیهای شخصیت مذهبی، انقلابی و جهانی امام راحل(ره) افزود: کاری که حضرت امام(ره) برای شناخت بیشتر اسلام و نجات مردم مستضعف جهان از دست مستکبران کرد، مثل کاری بود که حضرت سید الشهداء(ع) در زمان خود انجام داد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: مداحان از عوامل تاثیرگذار در انتقال مفاهیم و فرهنگ دینی هستند. حجت الاسلام علی شکری در جمع مداحان شهر مجن افزود: امروزه مردم دنیا تشنه معنویت هستند و باید بتوانیم آموزه های دینی را در جامعه نهادینه کنیم. وی تنها راه ایجاد حکومت دینی را حاکمیت بخشی ارزشها و آموزه های دینی دانست و با بیان اینکه شناخت صحیح از ضروریات جامعه امروز است، خاطرنشان کرد: دشمن نقطه قوت ما را که همانا تسلیم و رضا در برابر قوانین الهی است، نشانه گرفته است.