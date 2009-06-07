به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته برخی از دست‌اندرکاران واگذاری سهام عدالت در وزارت اقتصاد گردهم آمدند تا چگونگی این عرضه را بررسی کنند.

جلسه معارفه بانک صادرات که قرار بود دیروز برگزار شود، به دلیل حجم کاری بالای وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو و به امروز موکول شد تا وی بتواند با توجه به اهمیت این واگذاری در جلسه معارفه بانک صادرات حضور یابد.

بنابراین، مسئولان واگذاری سهام بانک صادرات، ‌مسوولان سازمان خصوصی‌سازی، بورس اوراق بهادار و فعالان بازار سرمایه قرار است ساعت 16 بعدازظهر امروز در هتل استقلال گردهم ­آیند تا وضعیت بانک صادرات را پیش از عرضه بررسی کنند.

قرار است شش درصد سهام بانک صادرات سه شنبه، 19 خرداد در بورس عرضه شود.