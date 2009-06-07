سه روستای جنوب سمنان از نعمت گاز بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، طرح گازرسانی به روستاهای محمود آباد، دلازیان و حسن آباد در جنوب سمنان بعداز ظهر یکشنبه با حضور سیدمحمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس و علی عبداللهی استاندار سمنان افتتاح شد.

حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد در مراسم افتتاح این طرح گازرسانی در جمع مردم روستای محمود آباد گفت: امام راحل برای ملت همیشه اسوه نمونه ای در تمامی زمینه ها است.

وی مهمترین هدف دولت نهم و مجلس هشتم را رساندن خدمات در روستاها دانست و افزود: اداره کشور توسط مردم از ثمرات مهم انقلاب است.

به گفته وی، حضور در صحنه و انتخاب رئیس جمهور در انتخابات پیش رو تحقق خواست امام راحل در اداره امور کشور توسط مردم است .

برای گازرسانی به این سه روستا در جنوب سمنان 12 هزار متر شبکه گذاری و ایجاد 100 انشعاب صورت گرفته است که برای اجرای این طرح چهار میلیارد و 700 میلیون ریال توسط شرکت گاز استان سمنان هزینه شده است .