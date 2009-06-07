سه روستای جنوب سمنان از نعمت گاز بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، طرح گازرسانی به روستاهای محمود آباد، دلازیان و حسن آباد در جنوب سمنان بعداز ظهر یکشنبه با حضور سیدمحمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس و علی عبداللهی استاندار سمنان افتتاح شد.
حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد در مراسم افتتاح این طرح گازرسانی در جمع مردم روستای محمود آباد گفت: امام راحل برای ملت همیشه اسوه نمونه ای در تمامی زمینه ها است.
وی مهمترین هدف دولت نهم و مجلس هشتم را رساندن خدمات در روستاها دانست و افزود: اداره کشور توسط مردم از ثمرات مهم انقلاب است.
به گفته وی، حضور در صحنه و انتخاب رئیس جمهور در انتخابات پیش رو تحقق خواست امام راحل در اداره امور کشور توسط مردم است.
برای گازرسانی به این سه روستا در جنوب سمنان 12 هزار متر شبکه گذاری و ایجاد 100 انشعاب صورت گرفته است که برای اجرای این طرح چهار میلیارد و 700 میلیون ریال توسط شرکت گاز استان سمنان هزینه شده است.
44 خانوار روستای دلازیان، 39 خانوار روستای حسن آباد و 19 خانوار ساکن در روستای محمودآباد با بهره برداری از این طرح از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
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