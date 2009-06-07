صدور 43 میلیارد دلار کالاهای صنعتی و معدنی در 43 ماهه دولت نهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن ، در دوره زمانی یاد شده (اول شهریور 1384 تا اول فروردین 1388) ارزش صادرات غیرنفتی بیش از 54 میلیارد دلار بوده است که بیش از 43 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای صنعتی و معدنی می شود.

از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا اول فروردین سال جاری، سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی 9 / 79 درصد می باشد که نسبت به مدت مشابه خود با 9 / 6 درصد افزایش روبرو است. محصولات صنعتی و معدنی صادراتی ایران به کشورهای صادراتی هدف از جمله امارات عربی متحده، چین، عراق، ژاپن، هند و کره جنوبی صادر شده است.

