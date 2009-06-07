  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

صدور 43 میلیارد دلار کالاهای صنعتی و معدنی در 43 ماهه دولت نهم

ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی ایران طی مدت فعالیت دولت نهم بالغ بر 43 میلیارد و 177 میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه خود رشد 6/193درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن ، در دوره زمانی یاد شده (اول شهریور 1384 تا اول فروردین 1388) ارزش صادرات غیرنفتی بیش از 54 میلیارد دلار بوده است که بیش از 43 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای صنعتی و معدنی می شود.

از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا اول فروردین سال جاری، سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی 9 / 79 درصد می باشد که نسبت به مدت مشابه خود با 9 / 6 درصد افزایش روبرو است. محصولات صنعتی و معدنی صادراتی ایران به کشورهای صادراتی هدف از جمله امارات عربی متحده، چین، عراق، ژاپن، هند و کره جنوبی صادر شده است.

کد مطلب 892481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه