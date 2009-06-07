افزایش نگرانی صهیونیستها از پیروزی احتمالی 8 مارس در انتخابات پارلمانی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، مقامهای رژیم صهیونیستی امروز نیز همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان،برای جلوگیری از پیروزی جبهه حامی مقاومت موسوم به 8 مارس با لحن تهدید آمیز،به مردم این کشور درباره پیامدهای انتخاب نامزدهای این جریان هشدار دادند.



"ایلی یشای" وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب شاس در سخنانی که نشان دهنده نگرانی شدید وی از احتمال پیروزی حزب الله و متحدان آن(8 مارس) در انتخابات امروز است،در تلاش برای ترساندن مردم لبنان از انتخاب نامزدهای پایبند به مقاومت در برابر تهدیدها و تجاوزگریهای صهیونیستها مدعی شد : اگر حزب الله،اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد معنایش این است که لبنان (به زعم وی) به یک کشور تروریستی تبدیل شده است.

در این حال "یوفال اشتاینتز" وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در حالی که تلاش می کرد با اظهارات فرافکنانه،افکارعمومی را از روند مستمر کشف شبکه های جاسوسی این رژیم منحرف کند،مدعی شد : پیروزی حزب الله در انتخابات،به معنای روی کار آمدن حکومتی مانند حماس در غزه است.



اظهارات مداخله جویانه مقامهای رژیم صهیونیستی نشان می دهند آنها پیروزی حزب الله و متحدانش در انتخابات امروز را محتمل می دانند.



ایهود باراک وزیر جنگ و آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه این رژیم،مردم لبنان را از انتخاب گزینه مقاومت برحذر داشته اند.



انتخابات پارلمانی لبنان امروز برای انتخاب 128 نماینده پارلمان با رقابت شدید جریان غربگرای 14 مارس با جریان 8 مارس(طرفدار مقاومت) آغاز شد.