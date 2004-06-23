مخالفت ده گروه فلسطيني با ايفاي هرگونه نقش مصر و اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، ده گروه فلسطيني از جمله جنبش مقاومت اسلامي فلسطين " حماس" ، جهاد اسلامي ، جبهه خلق براي آزادي فلسطين و جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين در بيانيه اي مخالفت خود را با هرگونه نقش مصر و اردن براي فراهم كردن امنيت در نوار غزه و كرانه باختري به هنگام عقب نشيني احتمالي رژيم صهيونيستي اعلام كردند.



با وجود اين يك سخنگوي حماس در غزه گفت گروهها انجام گفتگو با مصري ها را بعيد ندانسته اند و نشست هايي احتمالا در غزه يا قاهره برگزار شود.



خبر ديگر اينكه سرلشگر عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر امروز به فلسطين اشغالي سفر مي كند تا با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار و گفتگو كند.



مسئولان تشكيلات خودگردان همگي در اين نكته اتفاق نظر دارند كه ديدار سرلشگر سليمان بسيار مهم است زيرا موفقيت آن مي تواند باعث پيشبرد روند صلح كه بيش از سه سال با ركود سياسي همراه بوده است، شود.



انتظار مي رود ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان موافقت خود را با مطالبات مصر در يكپارچه كردن دستگاه هاي امنيتي فلسطين در سه دستگاه و تعيين مسئولي در روند بازسازي و اصلاحات و آموزش دستگاه هاي امنيتي فلسطين اعلام كند و نيز توافقي با گروههاي مبارز فلسطيني درباره مرحله پس از عقب نشيني اسراييل بدست آيد.



اما يك مسئول بلندپايه فلسطيني به روزنامه الوطن گفت ياسرعرفات پيش از اينكه پاسخي به سرلشگر سليمان بدهد، از نتايج نشست وي با شارون آگاه خواهد شد، عرفات مي خواهد بداند آيا اسراييل واقعا قصد عقب نشيني كامل و بدون قيد وشرط را دارد، آيا عقب نشيني تل آويو آغازي براي عقب نشيني از كرانه باختري خواهد بود و اينكه آيا اسراييل به تعهدات خود درباره آتش بس پايبند خواهد بود؟



سرلشگر سليمان امروز بايد از شارون تعهد بگيرد كه به عمليات كشتار، تجاوز، ترور در مناطق فلسطيني پايان دهد و عقب نشيني از غزه در راستاي اجراي نقشه راه باشد نه جايگزين آن و اينكه عقب نشيني از غزه كامل و همه جانبه باشد و غزه را به زندان جديد تبديل نكند.



در اين حال مروان معشر وزير امور خارجه اردن در كنفرانس مطبوعاتي با ميشل بارنيه همتاي فرانسوي خود اعلام كرد امان پيش از آنكه براي آموزش اعضاي پليس تشكيلات خودگردان پس از عقب نشيني اسراييل از غزه تعهد بدهد صبر خواهد كرد تا مذاكرات كنوني ميان مصر، اسراييل و فلسطينيان به پايان برسد .



خبر ديگر اينكه صائب عريقات وزير امور مذاكرات تشكيلات خودگردان قرار است امروز در واشنگتن درباره راه هاي اجراي طرح نقشه راه و نيز سياست هاي شهرك سازي و ساخت ديوار حائل از سوي رژيم صهيونيستي كه تلاش هاي كنوني براي خارج كردن روند صلح را از بن بست فعلي بي اثر خواهد كرد، با كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا بحث وتبادل نظر خواهد كرد.