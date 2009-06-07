  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۷

برپایی کارگاه آموزش سینما در حوزه هنری اصفهان

کارگاه آموزش سینما با حضور کیانوش عیاری، حمید فرخ‌نژاد، فاطمه معتمدآریا، مینو فرشچی، زاون قوکاسیان، سیدمهدی سیدین‌نیا و عباس گنجوی از 26 خرداد تا 25 شهریور در حوزه هنری اصفهان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در این کارگاه آموزشی عیاری کارگردانی، معتمدآریا و فرخ‌نژاد بازیگری، فرشچی فیلمنامه‌نویسی، قوکاسیان نقد، سیدین‌نیا تولید فیلم و گنجوی تدوین را به هنرجویان وعلاقمندان این رشته‌ها آموزش خواهند داد.

پس از تکمیل مراحل آموزشی در این کارگاه،‌ هنرجویان با راهنمایی استادان هر رشته به تولید فیلم‌های کوتاه به شیوه آکادمیک می‌پردازند. علاقمندان برای ثبت نام و حضور در کارگاه آموزش سینما و ساخت فیلم می‌توانند تا 25 خرداد به کانون فیلم حوزه هنری استان اصفهان در استانداری، ابتدای خیابان سعدی مراجعه کنند.

