نخستين كارخانه توليد فرآورده هاي خمير ماهي در آبادان راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مديرعامل تعاوني مرزنشينان شماره دو آبادان گفت: متخصصان كره اي براي تعيين كيفيت كار ماشين آلات و راه اندازي خط توليد فرآورده هاي خمير ماهي تير ماه سالجاري وارد آبادان مي شوند و در اقامت 45 روزه خود، آموزشهاي فني و كاربردي ماشين آلات را به كاركنان اين كارخانه ارايه مي دهند.

مهندس داوود احمد زاده افزود: 80 درصد از ماشين آلات اين كارخانه از انگليس، هلند و هندوستان وارد شده است با 13 ميليارد ريال اعتباراز تسهيلات بانكي و آورده اعضاي تعاوني مرزنشينان شماره دو آبادان در زميني به مساحت 18 هزار متر مربع و زير بناي پنج هزار متر مربع ساخته شده است.

وي تصريح كرد: اين كارخانه براي ايجاد تنوع در توليد محصولات شيلات و صادرات آن به خارج از كشور ساخته شده است و انواع خمير ماهي و فرآورده هاي آن از جمله فيش برگر، فيش فينگر، فيش ناگاو ميگوبرگراز محصولات اين كارخانه است.

به گفته وي، كارخانه فرآورده هاي خمير ماهي با اشتغالزايي 300 نفربه طور مستقيم سالانه شش هزار تن فرآورده هاي ماهي و ميگوتوليد مي كند.

گفتني است: مناطق آبادان، خرمشهر، اروند كنارو چوئبده از ظرفيت بسيار بالاي پرورش آبزيان و صنايع تبديلي آن برخوردار است كه درصورت توجه تا 50 درصد بيكاري منطقه را حل خواهند كرد.