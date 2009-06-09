وجهه صنعتی سینما مورد غفلت است/سینمای ایران بازده اقتصادی ندارد

حمید عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: توجه کردن به وجهه صنعتی سینما به این معنی است که در این عرصه باید هزینه کنیم و سود داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با خرج نکردن نمی توان خوب کار کرد گفت: وابستگی به پول در این صنعت صد در صد است و اگر سرمایه نباشد هیچ اتفاقی در سینما رخ نمی دهد.

این کارگردان توجه صرف به خاصیت جشنواره پسند بودن آثار سینمایی را از مهمترین تبعات منفی عرصه سینما دانست و افزود: این گونه فیلم ها بازده اقتصادی ندارد و مانع ایجاد سینمای پویا و تولیدات فاخر می شود و اجازه نمی دهد به چرخه مناسبی در سینمای حرفه ای برسیم.

عسکری با اشاره به اینکه در سینمای حرفه ای جهان وابستگی سینما به منابع مالی حل شده است گفت: به طور مثال سینمای ایران و چین در یک زمان در "جشنواره کن" کشف شدند اما سینمای ایران در مدت اندکی درجا زد اما چین در همین فرصت از سینمای ایران سبقت گرفت و در سطح جهانی مطرح شد چراکه آنها به این حقیقت که سینما صنعت است و باید در این عرصه سرمایه گذاری کرد، پی بردند.

وی در ادامه وضعیت سینمای کشور را به سینمای استان کرمان تعمیم داد و اضافه کرد: در این استان هر زمان بحث صنعت در سینما مطرح می شود بعضی ها فکر می کنند این قضیه ضد فرهنگی است و با این بحث مخالفت می کنند.

عسکری ادامه داد: ما به دنبال جا انداختن این موضوع در استان هستیم هر چند که کاری سخت و زمان بر است.

وی تصریح کرد: کار کردن در سینما صبر ایوب وار می خواهد و فیلمساز بایستی آهسته و پیوسته موارد را پیگیری کند چراکه 95 درصد پیشرفت کار مرهون ممارست و پیگیری سینماگران است.

این فیلمساز کرمانی یادآور شد: مشکل اصلی در بحث صنعتی شدن سینمای کرمان به همکاران این حوزه مربوط می شود چراکه 65 درصد از فعالان عرصه سینمای کرمان موافق وجه صنعتی سینما نیستند و معتقدند سینما باید وابسته به نهادها باشد.

عسکری تصریح کرد: فیلم خوب فیلمی است که پیام ارزشمندی را با ساخت قابل قبول و جذاب به مخاطبان ارائه کند.

وی یادآور شد: ‌فیلم ها باید مخاطب داشته باشند در غیر اینصورت این امر به نفع سینمای ملی نخواهد بود.

کارگردان کرمانی با بیان اینکه کرمان وسیع و پهناور است و سرمایه فرهنگی قابل توجهی در این استان جریان دارد اظهار داشت: این پتانسیل ها پیش نیاز موفقیت در عرصه سینما است و می توان این سرمایه ها را در حوزه سینما جذب کرد و بکار گرفت.

عسکری از سینما به عنوان صنعت نوپای استان کرمان نام برد و خاطر نشان کرد: سینما بهترین ابزار برای معرفی ظرفیت های مختلف و شاخصه های استان است و می توان از طریق این صنعت به تمامی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت رسید.

وی با تاکید بر اینکه فیلمسازی که اقتصادی فکر نکند دوام زیادی نمی آورد، گفت: اگر برخی از فیلمها فقط یک بار اتفاق می افتد به این علت است که فیلمسازان به وجهه صنعتی سینما توجه ندارند.

عسکری تماشاگران سینمای ایران را فرهیخته برشمرد و افزود: سطح سلیقه تماشاگر ایرانی بالا است و هر کاری را نمی پسندد.

این کارگردان با بیان اینکه قطعا تماشاگر دنبال سرگرمی است تصریح کرد: اما تماشاگر امروز با تماشاگر دهه 40 و50 فرق می کند به طوریکه در آن دوره سوپراستاری مهم بود اما در زمان کنونی مخاطب علاوه بر بازیگر، دنبال فیلم خوش ساخت، کارگردان مطرح و حتی فیلمنامه خوب است.

عسکری خاطر نشان کرد: فیلمسازان شاخص به وجه صنعتی سینما توجه دارند و فیلمهای پرفروش 10 سال گذشته به لحاظ ساخت، فیلمنامه و کارگردانی قابل توجه هستند.

وی اظهار داشت: تماشاگر کرمانی دوست دارد در فیلمی که در این خطه تولید می شود از عوامل حرفه ای کشور استفاده شود که این امر اتفاق مبارکی است چرا که با دخیل کردن افراد حرفه ای سینماگران کرمانی تجربه بسیاری به دست می آورند.

این فیلمساز کرمانی بیان کرد: فیلمسازان ایرانی جسارت ندارند و نمی تواند به صورت رسمی وارد این صنعت شوند و این در حالی است که در سینمای هالیوود فیلمهای بزرگ با وامهای با سود زیاد ساخته می شود و فیلمهای سریالی مانند مرد عنکبوتی، بت من فروش فیلم ها را تضمین می کند.

عسکری درباره آسیب پذیری سینمای کرمان گفت: اتفاقی که در کرمان صورت گرفت و باعث وارد شدن آسیب به سینمای کرمان شد این بود که در دوره ای امکانات مناسبی در اختیار یک فیلمساز قرار گرفت اما آن فیلمساز به سود دهی فیلم فکر نکرد و متاسفانه فرصت سوزی شد در حالیکه اگر این امکانات به روش صحیح استفاده می شد افراد حقیقی برای سرمایه گذاری در سینما وارد می شدند و الان این وضعیت وجود نداشت و راه برای دیگر سینماگران هموار می شد.

وی عنوان کرد: باید این جو شکسته شود و فیلمسازان دست به دست یکدیگر بدهند و جلسات متعددی را برگزار کنند تا در نتیجه این مباحث ختم به تولید شود.