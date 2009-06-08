  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

کروبی در تبریز اعلام کرد:

"جمیله کدیور" نخستین وزیر زن کابینه مهدی کروبی

"جمیله کدیور" نخستین وزیر زن کابینه مهدی کروبی

تبریز - خبرگزاری مهر: مهدی کروبی کاندیدای دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، "جمیله کدیور" را به عنوان یکی از وزرای کابینه خود معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کروبی ظهر دوشنبه در سخنرانی خود در جمع دانشجویان گفت: در امتداد وعده های انتخاباتی اینجانب برای استفاده از ظرفیت توانمندیهای بانوان ایران اسلامی در صورت برنده شدن در انتخابات، خانم جمیله کدیور را به عنوان یکی از وزرای کابینه ام معرفی می کنم.

وی همچنین گفت: دیگر عضو کابینه دولت تغییر من حجت الاسلام محمد علی رحمانی خواهد بود.

گرچه کروبی در سخنرانی خود نگفت که خانم کدیور را به عنوان وزیر کدام یک از وزارتخانه ها در نظر گرفته است اما گفته می شود شاید از وی در وزارت ارشاد استفاده کند پستی که در سالهای گذشته در دست عطاالله مهاجرانی، همسر جمیله کدیور بوده است.

با معرفی این افراد، تعداد اعضای معرفی شده کابینه کروبی به پنج نفر رسید.

سخنرانی کروبی در بین دانشجویان تبریزی همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

 

کد مطلب 892936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها