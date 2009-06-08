"جمیله کدیور" نخستین وزیر زن کابینه مهدی کروبی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کروبی ظهر دوشنبه در سخنرانی خود در جمع دانشجویان گفت: در امتداد وعده های انتخاباتی اینجانب برای استفاده از ظرفیت توانمندیهای بانوان ایران اسلامی در صورت برنده شدن در انتخابات، خانم جمیله کدیور را به عنوان یکی از وزرای کابینه ام معرفی می کنم.

وی همچنین گفت: دیگر عضو کابینه دولت تغییر من حجت الاسلام محمد علی رحمانی خواهد بود.

گرچه کروبی در سخنرانی خود نگفت که خانم کدیور را به عنوان وزیر کدام یک از وزارتخانه ها در نظر گرفته است اما گفته می شود شاید از وی در وزارت ارشاد استفاده کند پستی که در سالهای گذشته در دست عطاالله مهاجرانی، همسر جمیله کدیور بوده است.

با معرفی این افراد، تعداد اعضای معرفی شده کابینه کروبی به پنج نفر رسید.

سخنرانی کروبی در بین دانشجویان تبریزی همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.