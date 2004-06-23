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۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۵

در ديدار سفير ايتاليا با رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مطرح شد:

گسترش همكاري هاي گردشگري ميان ايران و ايتاليا

در ديدار سفير ايتاليا با رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري برگسترش همكاري هاي گردشگري ميان ايران وايتاليا تاكيد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار موضوعاتي همچون گسترش همكاري هاي گردشگري ميان ايران وايتاليا ، مشاركت 5 دانشگاه موجود دراستان كامپانيا دربخش مرمت آثار تاريخي ونيز برگزاري دوره هاي دانشگاهي آموزش علوم هتلداري وجهانگردي مورد تاكيد قرارگرفت.

براساس اين گزارش ، تاسيس هتل ورستوران هايي براي جذب جهانگرد در ايران از سوي مسوولين بلند پايه استان از ديگر موضوعاتي است كه در اين ديدار مطرح شد.

رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري در اين ديدار آمادگي كامل ايران را براي همكاري با هيات هاي خارجي در زمينه هاي باستانشناسي ، مرمت بناهاي تاريخي وايجاد دوره هاي آموزشي علوم هتلداري وجهانگردي اعلام كرد وخواستار امضاي تفاهم نامه اي ميان دو كشور شد .

 

کد مطلب 89305

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