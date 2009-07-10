مدیران ثبات ندارند/ خصوصی سازی تنها راه نجات فوتبال ایران است

شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ایجاد تغییرات وسیع در بخش مدیریتی و فنی باشگاه‌های لیگ برتری پس از پایان هشتمین دوره لیگ گفت: به نظرم یکی از دلایل اصلی این تغییرات، سیاست مدیران مجموعه‌هاست که ناگهان چنین تغییراتی را ایجاد می کنند. در سیستم دولتی این اتفاقات رخ می دهد و تا زمانی که باشگاه‌ها خصوصی نشوند، این مشکل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تا زمانی که مدیران کارخانه ذوب آهن تغییر نکرده بودند، هیئت مدیره و مدیرعامل آن با قدرت به کار خود ادامه می دادند اما با تغییرات در مدیریت ارشد، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره از این تیم جدا شدند، افزود: وقتی باشگاهی مانند ما خصوصی بوده و چند سهامدار داشته باشد، ابتدا ثبات مدیریتی پیدا می کند و در نهایت ثبات فنی هم در آن ایجاد می شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز اضافه کرد: البته ما به ثبات فنی اهمیت می دهیم اما انتظارات تماشاگران را هم باید در نظر بگیریم. آستانه تحمل مان هم بالاست و شما دیدید تیم استقلال اهواز هفته ها با میثاقیان نتیجه نمی گرفت ولی ما تا زمانی که مجبور نشدیم، از وی حمایت کردیم. امروز هم خداداد عزیزی در تیم ماست و ما از این مربی کاملا حمایت می کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست اداره بعضی از باشگاه‌های دولتی اشتباه است. آنها از مدیری صفر کیلومتر در مدیریت باشگاه استفاده می کنند و تا این فرد بخواهد خود را به طور کامل با شرایط تطبیق دهد، عوض می شود و باز هم روز از نو، روزی از نو. ضمن اینکه این مدیران در سال‌های نخست و به دلیل اشراف نداشتن، ضرر مالی فراوانی را متحمل می شوند.

شفیع زاده با بیان اینکه بعد از 7 سال می داند چگونه باید یک تیم را در مسابقات لیگ برتر اداره کند، افزود: مدیران تازه کار به علت آنکه بالا و پایین فوتبال را ندیده اند، اقدام به جذب بازیکنان ستاره می کنند ولی این ستاره ها در نهایت به تنهایی نمی توانند به موفقیت آن تیم کمک کرده تا ضمن از دست رفتن سرمایه های میلیونی، موفقیت هم نصیب تیم نشود.

وی در بخش دیگر صحبت های خود به مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در فوتبال اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که این مشکلات وجود داشته باشد، بزرگ ترین مربیان هم نمی توانند در فوتبال ایران موفق شوند. تنها راه حل این مشکلات این است که دولت همانند کشور ترکیه با اعطای وام‌های بلند مدت، شرایط لازم را برای خصوصی کردن باشگاه‌ها فراهم کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در پایان افزود: البته دولت این وام‌ها را به صورت فاز به فاز به باشگاه‌ها اعطا کند یعنی از آن باشگاه برنامه بخواهد و پس از اجرایی شدن یک برنامه، بودجه و وام بعدی برای اجرایی شدن ادامه برنامه‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد. در این صورت می توان به پیشرفت فوتبال در سال‌های آینده امیدوار بود، همان اتفاقی که در فوتبال ترکیه رخ داد و حالا فوتبال این کشور تا حدی رشد کرده است که مربیان بزرگ دنیا به راحتی حاضر به همکاری با تیم های باشگاهی این کشور می شوند.