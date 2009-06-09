فلسفه تطبیقی نباید تبلیغی باشد

دکتر منوچهر صانعی درهبیدی که با خبرگزاری مهر گفتگو میکرد در پاسخ به این سؤال که آیا به رویکردی به نام فلسفه تطبیقی معتقد هستید؟ و این فلسفه به چه نیازی پاسخ میدهد؟ گفت: یکی از مباحث فلسفه، مقایسه آرا و اندیشههاست. اگر این مقایسه بر اساس درک و فهم آرای فلسفی باشد مفید است اما اگر بر اساس تبلیغ باشد و اینکه هر چه دیگران گفتند ما داریم این مفید نیست.
وی افزود: در کشور ما امروزه تا حدود زیادی جریان فلسفه تطبیقی به صورت دوم است و هدف، تفکر فلسفی نیست بلکه هدف، القای این اندیشه است که ما نیازی به فلسفههای دیگران نداریم.
صانعی در پاسخ به این سؤال که فلسفه تطبیقی تا چه اندازه محصول مسائل و مشکلاتی است که غرب با آن روبرو شده است؟ گفت: فلسفه تطبیقی به صورتی که امروزه ما میفهمیم جریانی است که بعد از انقلاب و در سی سال گذشته در کشور ما راه افتاده و به صورت یک نظام مستقل فلسفی تا آنجا که من خبر دارم در مغربزمین مطرح نیست. بلکه این گرایش در کشور ماست که برقرار شده است.
این استاد فلسفه دانشگاه شهد بهشتی در پاسخ به این سؤال که عدهای معتقد هستند فلسفه تطبیقی ابداع فرهنگهای جنوب است تا کمبودهای فلسفی فرهنگ خود را بپوشانند. آیا این نظر را قبول دارید؟ گفت: این حرف تا حدود زیادی درست است. دستکم در کشور ما صدق میکند. اصالتی در این تطبیقها نیست و میخواهیم بگوییم آنچه ما داریم بهتر و برتر است.
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