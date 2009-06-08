ترکمن و سعیدی به مدال برنز دست یافتند/ حسین پور فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا درسانشو پسران محمد ترکمن در وزن 52-کیلوگرم که نمایندگان ویتنام و قزاقستان را شکست داده بود در مرحله نیمه نهایی مقابل "پارک سون" از کره شکست خورد و به مدال برنز قناعت کرد.

در وزن 56- کیلوگرم علی حسین پور پس از برتری مقابل سانشوکاران ازبکستان و ماکائو در مرحله نیمه نهایی "ایوانوف" از قزاقستان را در دو راند متوالی شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت. وی سه شنبه برای کسب مدال طلا به دیدار"جیان جیانگ" از چین خواهد رفت.

همچنین در وزن منهای 60 کیلوگرم اکبر سعیدی که یکشنبه شب با برتری مقابل "دایناربیسو" از قزاقستان به مرحله نیمه نهایی راه یافته بود در این مرحله مقابل نماینده ویتنام در دو راند متوالی شکست خورد و به نشان برنز دست یافت.