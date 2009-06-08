  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

ووشو قهرمانی آسیا - ماکائو

ترکمن و سعیدی به مدال برنز دست یافتند/ حسین پور فینالیست شد

ترکمن و سعیدی به مدال برنز دست یافتند/ حسین پور فینالیست شد

در ادامه رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا دو نماینده تیم سانشو پسران کشورمان با شکست مقابل حریفان خود به مدال برنز دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا درسانشو پسران محمد ترکمن در وزن 52-کیلوگرم که نمایندگان ویتنام و قزاقستان را شکست داده بود در مرحله نیمه نهایی مقابل "پارک سون" از کره شکست خورد و به مدال برنز قناعت کرد.

در وزن 56- کیلوگرم علی حسین پور پس از برتری مقابل سانشوکاران ازبکستان و ماکائو در مرحله نیمه نهایی "ایوانوف" از قزاقستان را در دو راند متوالی شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت. وی سه شنبه برای کسب مدال طلا به دیدار"جیان جیانگ" از چین خواهد رفت.

همچنین در وزن منهای 60 کیلوگرم اکبر سعیدی که یکشنبه شب با برتری مقابل  "دایناربیسو" از قزاقستان  به مرحله  نیمه نهایی راه یافته بود در این مرحله مقابل نماینده  ویتنام در دو راند متوالی  شکست خورد و به نشان برنز دست یافت. 

کد مطلب 893179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها