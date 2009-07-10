بی برنامگی‌ مشکل اصلی لیگ ایران است/ چالش مدیران غیر فوتبالی

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل بی ثباتی در فوتبال باشگاهی ایران گفت: مهم ترین مشکل، بی برنامگی‌های مشهود در فوتبال است که این موضوع باعث ناکامی تیم‌ها و در نهایت تغییر در کادر مدیریتی و فنی آنها می شود. فوتبال ما، اصولی اداره نمی شود ولی امیدوارم برای فصل آینده، فدراسیون فوتبال و باشگاه ها دارای برنامه ریزی صحیح و مدونی شوند تا با تعامل با یکدیگر، بخشی از مشکلات موجود در فوتبال برطرف شود.

وی ادامه داد: البته دولتی بودن تعدادی از باشگاه‌ها هم در ایجاد تغییر و تحولات ناگهانی در فوتبال نقش دارد و اگر بتوان زمینه خصوصی شدن باشگاه‌ها را فراهم کرد، وضعیت فوتبال بیش از 50 درصد تغییر کرده و گام‌های بلند برای کاهش فاصله فوتبال ایران با فوتبال حرفه ای روز دنیا برداشته خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات فوتبال ایران وجود مدیران غیر ورزشی در راس مدیریت باشگاه‌هاست، افزود: مدیران غیر ورزشی فکر می کنند نوع مدیریت آنها در بخش‌های غیر ورزشی، در ورزش هم موفقیت آمیز است اما بعضا این اتفاق رخ نمی دهد و در نهایت ضمن صرف منابع بسیار مالی و معنوی، با چالش‌های بزرگی مواجه شده و از یک سو ناکامی برای تیم ایجاد می کنند و از سوی دیگر باعث خساراتی می شوند که مدیران بعدی باید آنها را جبران کنند.

وی نبود جایگاه مشخص برای مدیر برنامه‌های رسمی فوتبال را دیگر معضل لیگ برتر ایران دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه وجود دلال‌ها در فوتبال و وجود چندین بازیکن آنها در یک تیم باعث می شود این افراد هرکاری که می خواهند انجام داده و گاهی فوتبال را از روند اصولی خود خارج کنند.

قاسمی در پایان با بیان اینکه تیم های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به علت ضعف‌های فنی و نه مشکل نداشتن بازیکن بزرگ، برابر رقیبان خود ناکام ماندند، گفت: کمتر می بینید مربیان ایرانی در کلاس‌های پیشرفته مربیگری شرکت کرده باشند اما امیدوارم با برنامه های اصولی چند وقت اخیر فدراسیون فوتبال، با ادامه روند برگزاری کلاس‌های پیشرفته مربیگری در ایران، زمینه رشد فنی مربیان ایرانی فراهم شده و آنها در سال‎‌های نه چندان دور بتوانند در تیم‌های مطرح مربیگری کنند.