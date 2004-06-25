چشم اندازهاي سينماي مستند دنيا محملي براي گسترش آگاهي

ليلا عليپور - خبرگزاري "مهر" : چشم انداز سينماي مستند دنيا برنامه اي است كه از سال گذشته تاكنون توسط مركز گسترش سينماي مستند و تجربي به صورت مستمر دنبال مي شود. هشتم تير ماه چشم انداز سينماي مستند هلند به همت اين مركز برپا خواهد شد. سال گذشته در همين ايام نيز در برنامه نمايش فيلم هاي مستند فرانسه آثار برجسته سينماي مستند فرانسه براي علاقه مندان به نمايش درآمد. استقبالي گسترده اي كه از اين آثار شد چشمگير بود. منتقدان،فيلمسازان، دانشجويان و بسياري ديگر در اين هفته در سه سالن سينما فلسطين حضور يافتند . خيل جمعيت بويژه در سانس هاي عصر روياي مستند سازان را واقعيت بخشيد .

نمايش آثار به صورت متمركز در سه سالن سينما فلسطين، كيفيت بالاي نمايش فيلم در اين سالن ها، امكان بحث و گفت وگو در سالن هاي انتظار اين سينما، برخورد مناسب مسوولان سينما با مراجعه كنندگان و مكان مناسب آن شيريني ديدن فيلم هاي خوب فرانسوي را دو چندان كرد. اتفاقي كه در چشم انداز سينماي مستند هلند به آن شكل تكرار نخواهد شد. چرا كه فيلم هاي هلندي در يك سالن سينما فلسطين و سالن نمايش خانه هنرمندان روي پرده مي روند. متمركز نبودن سالن هاي نمايش اين برنامه ضعفي است كه گويا براي حل آن اقداماتي صورت گرفته ولي نتيجه مطلوب حاصل نشده است. در عرصه مستند كه خود دچار كمبود ها و محدوديت هاي بي شمار است بيش از بقيه عرصه ها لزوم تكرار تجربه هاي موفق احساس مي شود .

در چشم انداز سينماي مستد هلند آثاري ا ز فيلمسازان مطرح چون برت هانترا و يوريس ايونس به نمايش درمي آيند. انتخاب آثار فيلمسازان مطرح خارجي و فراهم آوردن آنها، ارزش برگزاري اين چشم اندازها را بيش از پيش نمايان مي سازد. سال گذشته در چشم انداز سينماي مستند فرانسه فيلم هاي فيلمسازان صاحب سبك روي پرده رفتند. اين زمان نه تنها فرصت ديدن آثار برجسته براي ايرانيان پيش آمد بلكه فرانسوي ها نيز از بينندگان اين برنامه بودند. در اين چشم انداز آثار ژان روش از سوي مخاطبان ايراني با استقبال بيشتري مواجه شدند. حالا ديگر نسل جوان منتقدان سينمايي نيز با اين فيلمساز برجسته آشنا هستند. آشنايي كه ابزار لازمه شغل آنها و حتي فيلمسازان جوان است. درك اين نياز توسط مسوولان مركز گسترش سينماي مستند و تجربي در حالي كه مسوولان تلويزيون به عنوان يك رسانه فراگيرهنوز در چنبره توليد و نمايش آثار اغلب سطحي مستند گرفتار آمده فرصتي مغتنم براي مستند دوستان فراهم آورده است. البته تلاش اين رسانه در شبكه چهارم براي نمايش فيلم هاي خوب مستند ايراني غير قابل انكار است.

لزوم پاسخگويي به نيازهاي متفاوت اين مركز را بر آن داشت تا هفته مستند فلسطين و لبنان را نيمه دوم سال گذشته برگزار كند. از اين برنامه نسبت به چشم انداز فرانسه استقبال فراگيري انجام نشد ولي در مقياس با سينماي نوپاي كشوري ناشناخته چون لبنان حضور مخاطبين قابل توجه بود . با برگزاري اين چشم انداز علاقه مندان به سينماي مستند خاورميانه هم فيلم هاي مورد نظر خود را ديدند. در ميان مخاطبان اين چشم انداز خبرنگاران و تحليل گران سياست بين الملل نيز به چشم مي خوردند كه نشان از كاربردي بودن سينماي مستند دارد.

چشم انداز سينماي مستند هلند يازدهم تير ماه به كار خود پايان مي دهد. سال آينده نيز برنامه چشم انداز سينماي مستند ايتاليا برگزار خواهد شد.