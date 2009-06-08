بنگاهها در حال دست و پا زدن در رکود هستند/ نخبگان باید نقطه عزیمت توسعه باشند

به گزارش خبرنگار محسن رضایی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهور در مناظره امشب که با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه دولت بنگاهها را رها کرده و امروز ما شاهدیم که این بنگاهها در حال دست و پا زدن در رکود هستند.

وی با اشاره به تصویب صندوق ملی توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر از اول انقلاب چنین صندوقی وجود داشت ما در این صندوق 400 میلیارد دلار پول داشتیم که می توانستیم امروز به هر ایرانی 100 هزار تومان بدهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود: اگر بنده رئیس جمهور شوم مالیاتها را کم خواهم کرد آن هم در شرایطی که رکود در کشور وجود دارد. متاسفانه دولت بنگاهها را رها کرده و آنها در حال دست و پا زدن در رکود هستند که این امر وضعیت خوبی را نشان نمی دهد.

محسن رضایی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اعلام کرده 50 درصد کارخانجات کشور با نصف ظرفیت کار می کنند تصریح کرد: 60 درصد بنگاهها متاسفانه در 9 ماه اخیر تعدیل نیرو داشته اند در حالی که دولت می گوید بحرانی نیست. خوب این امر آیا بیانگر آن موضوع نیست که بنگاهها رها شده اند.

وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت در این شرایط رکودی می توانست کمک به بنگاهها باشد گفت: در حالی که دولت برنامه ای در این زمینه ندارد بهتر است که از دیگران بخواهد برنامه بسته پیشنهادی به دولت ارائه دهد تا بتواند بر اساس آنها با رکود مقابله کند.

محسن رضایی در پاسخ به سئوال احمدی نژاد که شما مسائل را نمی دانید و در ساختار تجربه ای ندارید گفت: بنده از آقای احمدی نژاد می خواهم که خودشان قضاوت کنند. در دوران جنگ ما بودیم که عملا کشور را اداره می کردیم و بعد از آن هم در حدود 12 سال اخیر که به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده ام اطلاعاتم از وزارتخانه ها چند برابر آقای احمدی نژاد است.

محسن رضایی خطاب به احمدی نژاد گفت: آقای احمدی نژاد توانمندیهای بنده را در سازماندهی می دانند.

وی با اشاره به موضوع واردات شکر در کشور گفت: سه محصول است که جزو کشت و صنعت کشور به حساب می آید که شکر، روغن و چای این سه محصول را تشکیل می دهد. در نیمه دوم سال 84 تعرفه های شکر خام از 120 درصد به 4 درصد و شکر سفید از 150 درصد به 10 درصد در این دولت رسانده شده است و به جای این که 500 هزار تن شکر وارد کشور شود 2 میلیون و 481 هزار تن شکر وارد شده است که این امر باعث شده از 32 کارخانه چغندر ، 8 کارخانه تعطیل شود و کارخانه ها به جای اینکه 5 ماه کار کنند 40 روز کاری داشته اند و همین امر باعث شده که کشت چغندر به کلی از بین برود و کشت سیب زمینی جای او را بگیرد.

وی ادامه داد: کاشت بی رویه سیب زمینی باعث شد که دولت مجبور شود سیب زمینی ها را برای اینکه خراب نشود خریداری و به مردم بدهد.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام خاطرنشان کرد: وقتی همه اینها را حساب می کنیم می بینیم تعرفه شکر پایین آمده و همین امر بحران را نشان می دهد.

محسن رضایی با اشاره به مسئله مسکن مهر نیز یادآور شد: در خصوص مسکن مهر باید بگوییم که مسکن مهر و کارهای دیگر در این رابطه تصمیمات پخته ای صورت نگرفته است. در دولت آقای احمدی نژاد متاسفانه نخبگان جایگاهی نداشتند . البته جلساتی با اقتصاددانان آقای احمدی نژاد داشته است که کار خوبی بوده است.

وی گفت: بنده اگر رئیس جمهور شوم نقطه عزیمت توسعه را نخبگان خواهم گذاشت.

محسن رضایی در ادامه از احمدی نژاد پرسید که اگر شما بار دیگر رئیس جمهور شوید نخبگان در اداره کشور حضور خواهند داشت و این امر به چه شکل خواهد بود.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات افزود: من اگر رئیس جمهور شوم اتاق فکری در هر وزارتخانه ای تشکل خواهم داد که از این گفته بنده تعابیری از جمله دولت سایه مطرح شد. اتاق فکری که در آن منتقدان بنده نیز حضور خواهند داشت و به ابراز نظر خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: بنده در صورت رئیس جمهور شدن نخبگان را درگیر توسعه ملی خواهم کرد.



ادامه دارد...